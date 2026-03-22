Με τον προεκλογικό αγώνα στην Ουγγαρία να κορυφώνεται, πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ερευνητών δημοσιογράφων πως σε αυτόν δεν συμμετέχουν μόνο εγχώριες δυνάμεις – αλλά και το Κρεμλίνο.

Η ανωτέρω διαπίστωση, που προκύπτει και από διαρροές κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων, αναφέρει πως η Μόσχα στηρίζει ενεργά τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz, οργανώνοντας εκστρατείες δυσφήμισης κατά του υποψηφίου της αντιπολίτευσης, Πέτερ Μάγκιαρ.

Καθοριστικές εκλογές για το μέλλον της Ουγγαρίας

Εδώ και μήνες είναι σαφές πως οι κοινοβουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου θα καθορίσουν το κατά πόσον η Ουγγαρία θα στραφεί μακροπρόθεσμα προς τη Δύση ή την Ανατολή. Το έντονο ρωσικό ενδιαφέρον καταδεικνύει πως οι ουγγρικές εκλογές θα αποτελέσουν τελικά ένα γεωπολιτικό ζήτημα, στο πλαίσιο του οποίου διακυβεύεται εν τέλει η προσήλωση της Ουγγαρίας στην ΕΕ, ή αντιθέτως η στροφή της προς τη Ρωσία.

Την περασμένη εβδομάδα, όπως αναφέρει η Deutsche Welle, ο Ούγγρος ερευνητικός δημοσιογράφος Σάμπολτς Πάνι, επικαλούμενος πηγές από ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, ανέφερε ότι μια τριμελής ομάδα λεγόμενων «πολιτικών τεχνολόγων» ταξίδεψε στην Ουγγαρία για να βοηθήσει τον Όρμπαν να εξασφαλίσει μία ακόμα εκλογική νίκη. Στη Ρωσία ο όρος «πολιτικοί τεχνολόγοι» αναφέρεται στους συμβούλους πίσω από τη σειρά εκλογικών νικών του Πούτιν.

Ο Πάνι δηλώνει στην DW ότι είχε λάβει πληροφορίες για ρωσική παρέμβαση πριν από τις εκλογές στην Ουγγαρία από τρεις διαφορετικές ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι Ρώσοι πράκτορες φέρεται να εργάζονται υπό την εποπτεία του Σεργκέι Κιριγένκο, αναπληρωτή επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης. Η αποστολή τους είναι να οργανώσουν μια εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα στοχοποιεί τον Μάγκιαρ και το κόμμα του Tisza.

«Το αφήγημα της κυβέρνησης Όρμπαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν μέχρι πρότινος αδύναμο και ανεπιτυχές», εξηγεί ο Πάνι. «Οι Ρώσοι, με τον στρατό από τρολ που διαθέτουν, θέλουν να βοηθήσουν τον Όρμπαν να ανεβάσει την εκστρατεία του σε νέο επίπεδο, χειραγωγώντας τον αλγόριθμο και προωθώντας περιεχόμενο που καλλιεργεί το αίσθημα του φόβου».

Προειδοποιήσεις από ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών

Λίγο μετά τη δημοσίευση της αναφοράς του Πάνι, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν μια εμπιστευτική συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας στο ουγγρικό κοινοβούλιο, όπου συζητήθηκαν προειδοποιήσεις από υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες Ρώσων στη Βουδαπέστη. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει την παρουσία τους στη χώρα.

Οι δε Financial Times ανέφεραν πως το Κρεμλίνο ανέθεσε στην εταιρεία πληροφορικής και παραπληροφόρησης Agency for Social Design (ASP), με έδρα τη Μόσχα, να υποστηρίξει τον Όρμπαν στην προεκλογική του εκστρατεία. Η εταιρεία είναι γνωστή στη Ρωσία για εκστρατείες παραπληροφόρησης και υπόκειται σε κυρώσεις από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και άλλες κυβερνήσεις.

Το γραφείο Τύπου της πρεσβείας και ο πρέσβης της Ρωσίας, Γιεβγκένι Στανισλάβοφ, επιτέθηκαν προσωπικά στον Μάγκιαρ – κατηγορώντας τον ότι διαδίδει ψευδείς ειδήσεις.

Σε επιστολή προς τον Ρώσο πρέσβη ο Μάγκιαρ απάντησε πως «κανείς δεν μπορεί να μας απειλήσει ή να μας εκβιάσει» και πως η πλειοψηφία των Ούγγρων θα ψηφίσει υπέρ του μέλλοντος της χώρας εντός της ΕΕ, ζητώντας επιπλέον από τον Όρμπαν να συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας και να «ενημερώσει τον λαό της Ουγγαρίας για το τι συμβαίνει».

Ένας αξιόπιστος εταίρος του Πούτιν

Η κυβέρνηση Όρμπαν διατηρεί στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός αρνείται ότι το Κρεμλίνο προσπαθεί να επηρεάσει την προεκλογική εκστρατεία στην Ουγγαρία. Όρμπαν και Πούτιν συναντώνται πάντως σχεδόν σε ετήσια βάση, απ' όταν ο πρώτος ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας το 2010. Η Ουγγαρία καταναλώνει σταθερά μεγάλες ποσότητες ρωσικής ενέργειας, αγοράζοντας μάλιστα τώρα περισσότερο φυσικό αέριο απ' όσο πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Το 2025 ο Πούτιν επαίνεσε τον Όρμπαν ως «ηγέτη που εκπροσωπεί τα εθνικά συμφέροντα» της χώρας του και προσέθεσε πως η Ευρώπη θα «αναγεννηθεί» υπό την ηγεσία πολιτικών όπως ο Ούγγρος πρωθυπουργός. Στις αρχές Μαρτίου ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, ταξίδεψε στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πούτιν.

Σε ένδειξη φιλίας ο Πούτιν παρέδωσε δύο Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου ουγγρικής καταγωγής που είχαν προηγουμένως εκφράσει φιλορωσικά αισθήματα σε βίντεο προπαγάνδας του Κρεμλίνου και είχαν προβληθεί από την ουγγρική κρατική τηλεόραση. Την περασμένη εβδομάδα ο Πούτιν απείλησε να διακόψει τις ενεργειακές προμήθειες προς την ΕΕ – μην παραλείποντας, ωστόσο, να επισημάνει πως η Ρωσία προμηθεύει αξιόπιστους εταίρους, όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία.

Ο ερευνητικός δημοσιογράφος Πάνι αξιολογεί την ανωτέρω τοποθέτηση ως μία συγκαλυμμένη απειλή, αλλά και ως έναν ακόμα τρόπο που ο Πούτιν απλώνει χείρα βοηθείας προς τον Όρμπαν προεκλογικά: διότι με αυτόν τον τρόπο «στέλνει μήνυμα στους Ούγγρους ότι τα πρατήρια καυσίμων θα αδειάσουν και η οικονομία θα παραλύσει, εάν δεν ψηφίσουν τον σύντροφό του».