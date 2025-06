Ουγγαρία: Σε μαζική αντικυβερνητική διαμαρτυρία μετατράπηκε η απαγορευμένη πορεία για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ (pics)

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βάδισαν το Σάββατο στους δρόμους της Βουδαπέστης, στην Ουγγαρία, καθώς μια απαγορευμένη πορεία για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ μετατράπηκε σε μαζική αντικυβερνητική διαμαρτυρία - μία από τις μεγαλύτερες ενδείξεις αντίθεσης στον Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Πλήθη συγκεντρώθηκαν σε πλατεία κοντά στο δημαρχείο της πρωτεύουσας υπό καύσωνα, πριν ξεκινήσουν την πορεία τους πάνω από μία από τις κύριες γέφυρες του Δούναβη, κρατώντας πολύχρωμες σημαίες και πλακάτ που σατίριζαν τον Όρμπαν.

«Δεν πρόκειται μόνο για την ομοφυλοφιλία... Είναι η τελευταία στιγμή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας», δήλωσε η Εσζτερ Ρέιν Μπόντι, μία από τις διαδηλώτριες.

Ένα πανό έγραφε: «Κανένας από εμάς δεν είναι ελεύθερος, αν δεν είναι όλοι ελεύθεροι».

Tens of thousands LGBTQ rights supporters took part in the Budapest Pride march, in defiance of a police ban and threats from Hungary's Prime Minister Viktor Orban.



