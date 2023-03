Ουγγαρία: Ενέκρινε την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ - Εκκρεμεί της Σουηδίας

Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ενέκρινε τη Δευτέρα το νομοσχέδιο που επιτρέπει στη Φινλανδία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ μόλις επικυρωθεί η αίτησή της και από τα υπόλοιπα 30 μέλη της συμμαχίας, δίνοντας τέλος στις πολύμηνες καθυστερήσεις του κυβερνώντος κόμματος για το θέμα.

Το νομοσχέδιο για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ ψηφίστηκε με 182 υπέρ και έξι ψήφους κατά, αφού το κυβερνών κόμμα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα στηρίξει την πρόταση.

Η Φινλανδία και η Σουηδία ζήτησαν να ενταχθούν στη διατλαντική στρατιωτική συμμαχία πέρυσι ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όμως, η διαδικασία ανακόπηκε από την Τουρκία και την Ουγγαρία.

Αν και η αίτηση της Φινλανδίας έχει πλέον εγκριθεί, το σουηδικό αίτημα εξακολουθεί να είναι «αιχμάλωτο» στο ουγγρικό κοινοβούλιο.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το τουρκικό κοινοβούλιο θα αρχίσει τις διαδικασίες για την επικύρωση της ένταξης της Φινλανδίας. Ωστόσο, διέκοψε την έγκριση του αιτήματος της Σουηδίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ κάλεσε την Τουρκία και την Ουγγαρία να επικυρώσουν και τις δύο αιτήσεις. Η ψηφοφορία για την προσφορά της Σουηδίας δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί στη Βουδαπέστη.

Ο επικεφαλής πολιτικός βοηθός του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν ανέφερε στο Twitter την Κυριακή ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και «τώρα εναπόκειται στο κοινοβούλιο να λάβει μια απόφαση».

«Ορισμένοι βουλευτές ανησυχούν επειδή αξιωματούχοι της σουηδικής κυβέρνησης συνηθίζουν να αμφισβητούν συνεχώς την κατάσταση της ουγγρικής δημοκρατίας, προσβάλλοντας έτσι τους ψηφοφόρους μας, τους βουλευτές και τη χώρα συνολικά», έγραψε στο Twitter ο Μπαλάζ Ορμπάν, ο οποίος δεν έχει σχέση με τον πρωθυπουργό.

