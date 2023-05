Ουάσιγκτον: Φορτηγό έπεσε σε μπάρες λίγα μέτρα από τον Λευκό Οίκο - Συνελήφθη ο οδηγός

Οδηγός φορτηγού συνελήφθη από την αστυνομία το βράδυ της Δευτέρας αφού το όχημά του προσέκρουσε σε μπάρες ασφαλείας στη βόρεια πλευρά της πλατείας Λαφαγιέτ της Ουάσιγκτον, μερικές δεκάδες μέτρα από τα όρια του Λευκού Οίκου, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας φύλαξης του αρχηγού του κράτους (Secret Service).

«Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός μέλους της υπηρεσίας ή του προσωπικού του Λευκού Οίκου και τα αίτια και ο τρόπος που συνέβη η συντριβή ερευνώνται», ανέφερε ο Άντονι Γκουλιέλμι, διευθυντής επικοινωνίας της Secret Service, μέσω Twitter.

Δρόμοι και πεζόδρομοι στην πλατεία αποφασίστηκε να κλείσουν, σύμφωνα με την υπηρεσία φύλαξης του αμερικανού προέδρου και κορυφαίων αμερικανών πολιτικών.

Took this photo of the White House and immediately heard a crash behind me.



Figured someone may have accidentally crashed until the U-Haul backed up and once again tried to break through the barriers.



Shoutout to the Secret Service Police for their quick response and action! pic.twitter.com/qIq3PbBJFj