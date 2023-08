Ουαλία: Σκηνή κατασκηνωτών καταπλακώθηκε από όχημα – Εννέα τραυματίες

Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατασκηνωτές και καταπλάκωσε σκηνή όπου υπήρχε βρέφος.

Ένα αυτοκίνητο Ford Fiesta έφυγε από το δρόμο με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τους κατασκηνωτές που βρίσκονταν μέσα στη σκηνή τους.

Ο ιδιοκτήτης της κατασκήνωσης στην Ουαλία, ο οποίος διατηρούσε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, περιγράφει ως μακελειό αυτό που προκάλεσε ο οδηγός.«Το όχημα πέρασε πάνω από τη σκηνή και συνέχισε να κυλά πριν καταλήξει όρθιο πάνω από κόσμο. Θα μπορούσε να ήταν ακόμα χειρότερο. Υπήρχε ένα μωρό και ο μόνος λόγος που σώθηκε ήταν επειδή ήταν σε κούνια. Το αυτοκίνητο είχε τόσο μεγάλη ταχύτητα που εκτοξεύτηκε από το δρόμο».

Nine people have been injured after a car crash in Pembrokeshire.



Newgale campsite owner Mike Harris shares what he believes happened late last night, including how a baby in a tent was only saved by the cot it was in.



