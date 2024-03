Όρμπαν: Συνεχάρη τον Πούτιν για την επανεκλογή του

Τον Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχάρη ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος εξακολουθεί να διατηρεί καλές σχέσεις με τη Μόσχα παρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, για την επανεκλογή του στην προεδρία της Ρωσίας με ποσοστό που ξεπέρασε το 87%.

«Έπειτα από την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων των εκλογών, ο Βίκτορ Όρμπαν συνεχάρη τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την επανεκλογή του», χαιρετίζοντας τη διατήρηση του διαλόγου «σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο», έγραψε ο ούγγρος κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

