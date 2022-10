Όρμπαν: Επιβολή πλαφόν στο αέριο ισοδυναμεί με εμπάργκο για την Ουγγαρία

Ο Βίκτορ Όρμπαν σε ανάρτηση του στο Twitter εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεση του στην επιβολή πλαφόν από την ΕΕ στο φυσικό αέριο.

«Tο τελευταίο σχέδιο των Βρυξελλών για το ανώτατο όριο της τιμής του φυσικού αερίου της ΕΕ ισοδυναμεί με συνολικό εμπάργκο φυσικού αερίου για την Ουγγαρία» έγραψε ο Ούγγρος πρωθυπουργός, ενώ πρόσθεσε ότι «η οικονομική αυτοκτονία δεν θα βοηθήσει την Ουκρανία» και ότι αναμένει «μια τεράστια συζήτηση στην επερχόμενη Σύνοδο».

Ορισμένες χώρες της ΕΕ πιέζουν για επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, δεν υπάρχει συναίνεση για το θέμα και είναι απίθανο να προχωρήσει στη Σύνοδο.

Brussels’ latest plan on EU gas price cap is equal to a total gas embargo for Hungary. Committing economic suicide will not help #Ukraine. I expect a huge debate at the upcoming #EUCO.