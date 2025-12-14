Ολοκλήρωσε τις επαφές του στην Κύπρο ο Πρόεδρος των ΗΑΕ - «Από σήμερα ανοίγει νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μας» λέει ο Χριστοδουλίδης (pics&vid)
14/12/2025 • 16:47
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ολοκλήρωσαν σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2025, στο προεδρικό μέγαρο στη Λευκωσία, τις επίσημες συνομιλίες στο πλαίσιο της ιστορικής, πρώτης επίσκεψης προέδρου των ΗΑΕ στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το phinenews, η επίσκεψη αυτή συνιστά την πιο επίσημη επιβεβαίωση ότι οι σχέσεις Κύπρου και ΗΑΕ έχουν αναβαθμιστεί ουσιαστικά και ότι η Περιεκτική Στρατηγική Συνεργασία των δύο χωρών αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερο βάθος και επιχειρησιακή δυναμική.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υποδέχθηκε το πρωί τον πρόεδρο των ΗΑΕ στο αεροδρόμιο Λάρνακας και ακολούθως οι δύο πρόεδροι μετέβησαν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έγινε η επίσημη τελετή υποδοχής, με στρατιωτικό άγημα να αποδίδει τιμές.

Έγινε η ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων Κύπρου και ΗΑΕ και αμέσως μετά ο Πρόεδρος των ΗΑΕ κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ’.

Στην υποδοχή του προέδρου των ΗΑΕ, εκτός από τα μέλη της αποστολής των ΗΑΕ, παρέστησαν ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Τάσος Τζιωνής. 

Ακολούθησε κατ΄ ιδίαν συνάντηση των δύο προέδρων και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Καλωσορίζοντας τον πρόεδρο των ΗΑΕ, κατά τις διευρυμένες συνομιλίες, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι «είναι μεγάλη τιμή που σας έχουμε εδώ. Πρόκειται για μια ιστορική επίσκεψη, η πρώτη που πραγματοποιείται από πρόεδρο των ΗΑΕ, επίσκεψη που σηματοδοτεί ένα νέο ορόσημο στις σχέσεις μας.

Έχουμε σχέσεις στρατηγικού βάθους και σημασίας που οικοδομείται στην εμπιστοσύνη, στον αλληλοσεβασμό και στο κοινό όραμα για σταθερότητα και ευημερία στη γειτονιά μας. Είμαι ευτυχής που αυτή η σχέση και συνεργασία συνεχίζει να ενισχύεται και να αναβαθμίζεται.

Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί επίσης την από κοινού απόφαση μας να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας και να την πάρουμε σε άλλο επίπεδο, ξεκλειδώνοντας ισχυρές προοπτικές σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, ο τουρισμός, η ενέργεια, η άμυνα, η ναυτιλία και είμαι ευτυχής που σας καλωσορίζω λίγες μέρες πριν από την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και την ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες του Κόλπου και ιδιαίτερα με τα ΗΑΕ, είναι μία από τις προτεραιότητες μας.

Από σήμερα ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μας που καθορίζονται από εμπιστοσύνη, φιλοδοξία, κοινά συμφέροντα και την κοινή μας δέσμευση για μια πιο διασυνδεδεμένη και ευημερούσα περιοχή».

