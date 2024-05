Ολλανδία: Ένας νεκρός στο αεροδρόμιο του Σίπχολ από κινητήρα αεροσκάφους

Ένα τρομακτικό δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (29/05), στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Στο Σίπχολ του Άμστερνταμ, κινητήρας αεροσκάφους «ρούφηξε» έναν άνθρωπο, ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία.

Το περιστατικό συνέβη με αεροσκάφος τύπου Embraer της KLM που θα αναχωρούσε για το Μπίλουνγκ της Δανίας.

«Ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στο Σίπχολ, όπου ένας άνθρωπος κατέληξε μέσα σε κινητήρα αεροσκάφους», ανέφερε ανακοίνωση της ολλανδικής αεροπορικής εταιρείας KLM. «Δυστυχώς, ο άνθρωπος πέθανε» συμπλήρωσε, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα του θύματος.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν διασώστες, όπως αναφέρει η Sun, άλλα ήταν αργά για το πρόσωπο.

Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος και ξεκίνησε έρευνα, με την αστυνομία να μην αποκλείει το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.

Το εν λόγω Embraer E-190 χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Cityhopper της KLM που εκτελεί πτήσεις προς κοντινούς στο Άμστερνταμ προορισμούς, όπως το Λονδίνο, αναφέρουν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Φωτογραφία που εξασφάλισε η ολλανδική ραδιοτηλεόραση NOS δείχνει το αεροσκάφος περικυκλωμένο από πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, κοντά στον τερματικό σταθμό αναχωρήσεων.

Τα ατυχήματα στα αεροδρόμιο Σίπχολ είναι σπάνια, λόγω και των αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Τον προηγούμενο μήνα, το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ εξυπηρέτησε περίπου 5,5 εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Heftig incident op Schiphol. Een persoon is in de motor gesprongen van een @embraer van KLM. https://t.co/u21x8uH9OG pic.twitter.com/Gf81P0Cqme

Δεν είναι για την ώρα γνωστό αν επρόκειτο για επιβάτη ή εργαζόμενο στο αεροδρόμιο ή κάτω από ποιές συνθήκες έφτασε κοντά στο αεροσκάφγος που ήταν σε λειτουργία.

Τα αεροσκάφη του τύπου μπορούν να μεταφέρουν 90 με 130 επιβάτες, πολλοί από τους οποίους ήταν αυτόπτες μάρτυρες του φρικτού περιστατικού.

Vandaag is er een afschuwelijk incident geweest waarbij een persoon in een vliegtuigmotor is beland. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en we hebben zorg voor de passagiers en collega’s die dit hebben gezien. De Koninklijke Marechaussee voert momenteel onderzoek uit. https://t.co/G7QD0Ihevl