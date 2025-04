Άμστερνταμ: Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά στο κέντρο της πόλης έπειτα από έκρηξη (vid)

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον οδηγό ενός αυτοκινήτου που έπιασε φωτιά στην κεντρική πλατεία Νταμ του Άμστερνταμ σήμερα έπειτα από έκρηξη στο όχημα.

Ο οδηγός, ένας 50χρονος Ολλανδός, φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος τη φωτιά και πιθανόν το έκανε σκόπιμα, ανέφερε η αστυνομία. Κανείς δεν τραυματίστηκε κατά το συμβάν εκτός από τον άνδρα που συνελήφθη.

Visiting #amsterdam enjoying a nice lunch outside and a protest breaks out. Car explosion and driver on fire. Hope all OK. 🙏🏼 pic.twitter.com/QpV7n3lPc2