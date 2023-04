Ολική έκλειψη Ηλίου: Το φαινόμενο κορυφώνεται στην Αυστραλία (pics)

Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη βορειοδυτική παράκτια πόλη Έξμαουθ της Αυστραλίας για να απολαύσουν μια σπάνια ολική έκλειψη ηλίου που βύθισε την περιοχή στο σκοτάδι για 58 δευτερόλεπτα, καθώς το φεγγάρι έκρυψε τον ήλιο.

Η πόλη των 3.000 κατοίκων αποτέλεσε τον προορισμό ενός πολυπληθούς «καραβανιού» παρατηρητών που συγκεντρώθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν το φαινόμενο, που έγινε επίσης ορατό από την Ινδονησία και το Ανατολικό Τιμόρ.

The eclipse has begun here in Exmouth!! pic.twitter.com/xyubi8OfMH — Dr Sabine Bellstedt (@SabineBellstedt) April 20, 2023

Πολλοί κατασκήνωσαν σε σκηνές, σε μία σκονισμένη πεδιάδα στην άκρη της πόλης έχοντας κάμερες και εξοπλισμό παρακολούθησης στραμμένα προς τον ουρανό.

The Hybrid Solar Eclipse 2023 😍🌙 from East Borneo Province 😌 pic.twitter.com/NDlXBWhw8t — whydoyouleavemewith (@watercoloreyes5) April 20, 2023

«Κυνηγοί των εκλείψεων»

«Πολλοί είναι εθισμένοι σε αυτό το περίπου ένα λεπτό παρατήρησης του απόκοσμου φαινομένου», ανέφερε ο Τζον Λατάντζιο της Astronomical Society of Australia, όπως μετέδωσαν τα αυστραλιανά μέσα.

«Πρόκειται για 'κυνηγούς εκλείψεων' που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για την εμπειρία», όπως τονίζει ο ίδιος.

Το φαινόμενο κορυφώθηκε στις 11:29:48 τοπική ώρα (03:29:48 GMT) της Πέμπτης, σκορπίζοντας σκοτάδι.

Λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα, η σκονισμένη περιοχή λούστηκε ξανά στο φως.

Partial solar eclipse in Perth was pretty cool today! 🔭🌙 pic.twitter.com/USt0dMpJt4 — Dr. Adelle Goodwin (@astro_del) April 20, 2023

Ο αστρονόμος της NASA Χένρι Θρουπ βρέθηκε επίσης στο Έξμαουθ. «Ήταν συγκλονιστικό», δήλωσε ενθουσιασμένος στην Australian Broadcasting Corp.

Οι κάτοικοι της Δυτικής Παπούα και το Ανατολικού Τιμόρ είχαν επίσης την ευκαρία να παρατηρήσουν την ολική έκλειψη.

Total solar eclipse 20230420 as viewed from Canberra ACT 🇦🇺🐨🌤️

Photo: Raitis Freimanis 📷 pic.twitter.com/yKeHe7jesB — Raitis Freimanis (@raitisfreimanis) April 20, 2023

Υπενθύμιση «μεγαλείου»

Στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα, εκατοντάδες άνθρωποι συνέρρευσαν στο Πλανητάριο για να παρακολουθήσουν τη μερική έκλειψη, η οποία ωστόσο, σκιάστηκε από τα σύννεφα.

Το κάλεσμα για προσευχή αντήχησε από τα τζαμιά της πόλης όταν ξεκίνησε το φαινόμενο, καθώς οι Μουσουλμάνοι αντιμετώπισαν την έκλειψη ως υπενθύμιση του μεγαλείου του Θεού.

Getting some cool effects of the partial solar eclipse using my sunglasses (&clouds - typical Melbourne 😆) as a filter ☀️🌕🌏 pic.twitter.com/aETUVmPWSM — Dr Miranda Pitt (@Miranda_E_Pitt) April 20, 2023

Η υβριδική έκλειψη ηλίου έγινε ορατή κυρίως πάνω από το νερό, καθώς ακολούθησε μία πορεία από τον Ινδικό προς τον Ειρηνικό Ωκεανό. Όσοι βρέθηκαν στην «τροχιά» του φαινομένου παρατήρησαν είτε το σκοτάδι μιας ολικής έκλειψης είτε ένα «δαχτυλίδι φωτιάς», καθώς ο ήλιος κρυφοκοίταζε πίσω από τη νέα σελήνη.

The eclipse has begun here in Exmouth!! pic.twitter.com/xyubi8OfMH — Dr Sabine Bellstedt (@SabineBellstedt) April 20, 2023

Τι «είδε» ο Αϊνστάιν

Η έκλειψη έδωσε επίσης στους επιστήμονες την ευκαιρία να παρατηρήσουν το στέμμα του ήλιου, το οποίο συνήθως κρύβεται από τις φωτεινές ακτίνες του.

Κάποτε μάρτυρας παρόμοιας έκλειψης, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, παρατηρώντας το φαινόμενο, οδηγήθηκε στην υπόθεση ότι το φως μπορεί να λυγίσει.

Τέτοια γεγονότα συμβαίνουν περίπου μία φορά ανά δεκαετία: Το τελευταίο ήταν το 2013 και το επόμενο δεν θα είναι πριν από το 2031.