Οκλαχόμα: Πυροβολισμοί σε αγώνα ποδοσφαίρου Λυκείων - 4 τραυματίες (vid)

Πολλαπλοί πυροβολισμοί από τις εξέδρες προκάλεσαν πανικό κατά τη διάρκεια αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ Λυκείων, την Παρασκευή το βράδυ, στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, ενώ οι αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις τραυματισμούς

Οι αστυνομικοί από το Choctaw, το Del City και το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Οκλαχόμα ξεκίνησαν ήδη έρευνα για τους πολλαπλούς πυροβολισμούς που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα σχολικού ποδοσφαίρου της Παρασκευής το βράδυ μεταξύ του οικοδεσπότη Choctaw και της Del City.

Με 3:56 να απομένει για το τρίτο δεκάλεπτο και την Del City να προηγείται με 34-25, πολλοί πυροβολισμοί ακούστηκαν σε όλο το γήπεδο. Παίκτες και επίσημοι έτρεξαν έξω από το γήπεδο, ενώ άλλοι ξάπλωσαν στο γήπεδο και στις εξέδρες!

Η αστυνομία έλαβε αναφορά ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί από άγνωστο αριθμό ατόμων στον αγώνα περίπου στις 22:30, ανέφερε νωρίς το Σάββατο η αρχηγός της αστυνομίας του Choctaw, Kelly Marshall.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι τουλάχιστον ένα άτομο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολήθηκε από έναν αστυνομικό της Del City εκτός υπηρεσίας.

Φαίνεται ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένας μαθητής που χτυπήθηκε στον μηρό νοσηλεύεται και αφέθηκε ελεύθερος, είπε η Μάρσαλ.

