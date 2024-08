ΟΗΕ: Καλεί τη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ να σταματήσουν τις εχθροπραξίες

Τη βαθιά ανησυχία του για την κλιμάκωση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, εξέφρασε με ανάρτησή του στο Χ, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση και στις δύο πλευρές, να επανέλθουν αμέσως στην παύση των εχθροπραξιών.

«Αυτές οι ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο τον πληθυσμό του Λιβάνου και του Ισραήλ και απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Κάνω έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση και έκκληση στα μέρη να επιστρέψουν σε παύση των εχθροπραξιών», τονίζει χαρακτηριστικά.

I'm deeply concerned by the increase in exchanges of fire across the Blue

Line.



These actions put the Lebanese & Israeli populations at risk & they threaten regional security & stability.



I call for immediate de-escalation & appeal to the parties to return to a cessation of…