ΟΗΕ - 67η Σύνοδος για τα Ναρκωτικά: Καινοτόμες παρεμβάσεις της Ελλάδας στις εξαρτήσεις

Η Ελλάδα και ο ΟΚΑΝΑ, συμμετείχαν στην 67η Σύνοδο για τα Ναρκωτικά (CND) του ΟΗΕ στη Βιέννη, τόσο σε υψηλό επίπεδο με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Υγείας κ. Βαρτζόπουλου, όσο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΟΚΑΝΑ κ. Θεοχάρη. Στο πλαίσιο της Συνόδου η χώρα μας υλοποίησε και παράλληλη εκδήλωση (side event) για τις καινοτόμες παρεμβάσεις στη μείωση της βλάβης που η Ελλάδα έχει προχωρήσει.

Στην παρέμβασή του ο υφυπουργός Υγείας στην 67η Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου αναφέρθηκε στις πολιτικές αντιμετώπισης του προβλήματος των εξαρτήσεων στη χώρα μας. Μίλησε για τον πρώτο Χώρο Εποπτευόμενης Χρήσης, την ενίσχυση των υπηρεσιών μείωσης της βλάβης, τους κινητούς ΧΕΧ, τη διεύρυνση του πλαισίου χορήγησης της ναλοξόνης, αλλά και την επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων στην κοινωνία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και για το νέο Κέντρο Αναφοράς Τοξικώσεων και Υπερδοσολογίας που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αποτελεί κομβικό Επιστημονικό Κέντρο διεθνώς.

Ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ κ. Θεοχάρης, με παρέμβαση του στην Τακτική Ολομέλεια της 67η Συνόδου του ΟΗΕ, υπογράμμισε την αναγκαιότητα των υπηρεσιών της Μείωσης της Βλάβης, της θεραπευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης και της αποστιγματοποίησης των εξαρτημένων ατόμων. Σημαντική στιγμή της ομιλίας του αποτέλεσε η αναφορά στο στίγμα της κοινωνίας απέναντι στον εξαρτημένο συνάνθρωπό μας, χαρακτηριστικά λέγοντας ότι το στίγμα αποτελεί τη νέα εξάρτηση της κοινωνίας, η οποία και πρέπει να αντιμετωπιστεί και να εκριζωθεί.

Η μείωση της βλάβης εντάχθηκε στην ορολογία του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εξαρτήσεων

Στο πλαίσιο της Συνόδου η Ελλάδα τάχθηκε υπέρ μαζί με την αντιπροσωπεία της ΕΕ για τη συμπερίληψη στα κείμενα του ΟΗΕ της έννοιας της μείωσης της βλάβης. Για πρώτη φορά η μείωση της βλάβης συγκαταλέγεται σε δήλωση της Συνόδου και θεσμοθετείται με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Σαν χώρα τονίσαμε την σημασία της μείωσης της βλάβης στη διαχείριση των εξαρτημένων ατόμων και στηρίξαμε αυτή τη προσπάθεια.

Η Ελλάδα και ο ΟΚΑΝΑ υλοποίησαν την Δευτέρα 18/3 και παράλληλη εκδήλωση (side event) με θέμα "Innovative Solutions for a safer Tomorrow: Unveiling Greece's pioneering initiatives in Overdose Prevention and access to service". Εκεί, δόθηκε βήμα στη χώρα μας να αναδείξει τις καινοτόμες παρεμβάσεις και τις πρότυπες πολιτικές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο πεδίο των εξαρτήσεων, μέσω του Χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) και των υπηρεσιών Μείωσης της Βλάβης. Παρουσιάστηκαν η λειτουργία και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΧΕΧ και η σημασία του για τους ωφελούμενους και την κοινότητα. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η κα Fariba Soltani, Επικεφαλής και Παγκόσμια Συντονίστρια για θέματα HIV/AIDS του UNΟDC.

Στην Ελλάδα περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν σωθεί από υπερδοσολογία με τη ναλοξόνη

Εστιάζοντας στον πρώτο ΧΕΧ και τη διεύρυνση του πλαισίου της Ναλοξόνης, τα απόλυτα στοιχεία που παρουσιάστηκαν έδειξαν ότι περισσότερες από 300 ανθρώπινες ζωές έχουν σωθεί τα τελευταία 2 περίπου χρόνια, δείχνοντας ότι αυτές οι παρεμβάσεις της Ελλάδα ήρθαν για να καλύψουν ένα μεγάλο πρόβλημα αλλά και μία ανάγκη.

Στη βάση αυτής της ανάγκης, αναφέρθηκαν και οι επόμενες κινήσεις για τη Μείωση της Βλάβης, οι 3 Κινητοί ΧΕΧ και το 1ο Κέντρο Αναφοράς Τοξικώσεων και Αντιμετώπισης Υπερδοσολογίας στη χώρα μας.