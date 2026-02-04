Μια εκτεταμένη έρευνα του CNN αποκαλύπτει νέες, ανησυχητικές λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία στρατολογεί Αφρικανούς άνδρες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αξιοποιώντας υποσχέσεις εργασίας και οικονομικής ασφάλειας που συχνά καταλήγουν σε αναγκαστική στρατιωτική θητεία και συμμετοχή σε αιματηρές μάχες στην πρώτη γραμμή.

Το αμερικανικό δίκτυο ανέλυσε εκατοντάδες συνομιλίες σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, στρατιωτικές συμβάσεις, βίζες, στοιχεία ταξιδιών και κρατήσεις, ενώ συνέλεξε μαρτυρίες από Αφρικανούς μαχητές που βρίσκονται ή βρέθηκαν στο μέτωπο, προκειμένου να χαρτογραφήσει τις τακτικές στρατολόγησης.

Αρκετές αφρικανικές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων της Μποτσουάνα, της Ουγκάντα, της Νότιας Αφρικής και της Κένυας, έχουν αναγνωρίσει την έκταση του φαινομένου, προειδοποιώντας τους πολίτες τους για τις παγίδες της στρατολόγησης. Τοπικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν περιπτώσεις εξαπάτησης, με αξιωματούχους να απευθύνουν εκκλήσεις αποφυγής.

Hundreds of African men have been forced into war for Russia in Ukraine. Some are even being sacrificed with the promise of civilian jobs and high salaries, but they tell CNN they are being deceived and sent to the front lines with little combat training. pic.twitter.com/SckY5y8QUd — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) February 4, 2026

Το CNN μίλησε με 12 Αφρικανούς μαχητές από την Γκάνα, τη Νιγηρία, την Κένυα και την Ουγκάντα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι στρατολογήθηκαν με την υπόσχεση πολιτικών θέσεων εργασίας, όπως οδηγοί ή φύλακες. Τους προσφέρθηκαν, όπως λένε, μπόνους υπογραφής έως 13.000 δολάρια, μισθοί μέχρι 3.500 δολάρια τον μήνα και προοπτική απόκτησης ρωσικής υπηκοότητας.

Ωστόσο, με την άφιξή τους στη Ρωσία, αναγκάστηκαν να καταταγούν στον στρατό, να υπογράψουν συμβάσεις στα ρωσικά χωρίς μετάφραση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να παραδώσουν τα διαβατήριά τους.

Οι μαρτυρίες περιγράφουν ελάχιστη εκπαίδευση, άνιση αμοιβή σε σχέση με Ρώσους στρατιώτες, ακόμη και κλοπές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς. Ένας μαχητής δήλωσε ότι υπό την απειλή όπλου του αφαιρέθηκαν χιλιάδες δολάρια, ενώ, όπως είπε, παραμένει απλήρωτος εδώ και μήνες, την ώρα που τέσσερις σύντροφοί του έχουν σκοτωθεί.

Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλεται μια εξωραϊσμένη εικόνα της στράτευσης, με βίντεο σε τοπικές αφρικανικές γλώσσες να παρουσιάζουν τον ρωσικό στρατό ως εύκολη και προσοδοφόρα επιλογή. Η πραγματικότητα, σύμφωνα με τους περισσότερους νεοσύλλεκτους, είναι ρατσισμός, κακοποίηση, απλήρωτοι μισθοί και ένας πόλεμος με τεράστιες απώλειες, από τον οποίο η μόνη διέξοδος είναι η διαφυγή ή ο θάνατος.

Η Ουκρανία εκφράζει έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ροή Αφρικανών νεοσύλλεκτων στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, καλώντας τα αφρικανικά κράτη να αναλάβουν δράση. Όπως δήλωσε στο CNN ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στην Κένυα, όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετωπίζονται ως εχθρικές δυνάμεις, καθώς η χώρα του αμύνεται.