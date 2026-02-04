Καθώς η Ρωσία και η Ουκρανία ξεκινούν νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι την Τετάρτη, οι δυνάμεις της Μόσχας προχωρούν σιγά-σιγά κατά μήκος διαφόρων τμημάτων της γραμμής του μετώπου στην νοτιοανατολική Ουκρανία, μήκους 1.200 χλμ. (745 μιλίων) τους τελευταίους μήνες.

Ενώ πλησιάζουν τη λεγόμενη «ζώνη οχυρών» των πόλεων στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται επίσης προς τη Ζαπορίζια, που είναι η πρωτεύουσα μιας από τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που το Κρεμλίνο έχει διεκδικήσει ως δική του, παρά το γεγονός ότι καταλαμβάνει μόνο μέρος της περιοχής της Ζαπορίζια.

«Κάθε εβδομάδα, βλέπουμε περισσότερη καταστροφή»

Οι μάχες έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε βασικές περιοχές του νοτιοανατολικού μετώπου, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, ιδιαίτερα γύρω από την πόλη Χουλιαϊπόλε, 40 χλμ. (25 μίλια) ανατολικά του Ταβρίσκιε.

Στο Ταβρίσκε και στα γύρω χωριά, τα οποία βρίσκονται σε μια προεξοχή στην πρώτη γραμμή με τις ρωσικές δυνάμεις να τα περιβάλλουν από τρεις πλευρές, οι κάτοικοι δήλωσαν στο Reuters κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης επίσκεψης ότι φοβούνται για τη ζωή τους εν μέσω της συνεχούς απειλής επιθέσεων με drones και βόμβες.

Ομάδες αστυνομικών και εθελοντών περιπολούν τον κύριο περιφερειακό δρόμο – ο οποίος είναι καλυμμένος με δίχτυα κατά των drones – για να διασώσουν τους κατοίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι σχεδόν καμία οικογένεια δεν έχει παραμείνει στην περιοχή γύρω από το Ταβρίσκε.

«Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, βλέπουμε περισσότερη καταστροφή και μεγαλύτερο κίνδυνο να εισέλθουμε σε πόλεις όπως αυτές», δήλωσε ο εθελοντής Vlad Makhovskyi, 51 ετών, ο οποίος φορούσε τακτικό κράνος και εξοπλισμό.

Σε ένα σημείο, δύο άνδρες έβγαλαν μια ηλικιωμένη γυναίκα από ένα ερειπωμένο σπίτι σε ένα φωτεινό ροζ σεντόνι.

Η Νατάλια Φεντορένκο, 66 ετών, ξέσπασε σε δάκρυα περιγράφοντας το αυξανόμενο συναισθηματικό κόστος της παραμονής σε μια ζώνη πολέμου, καθώς οι μάχες επιδεινώνονταν. Όπως και η Βισνέβσκα, έφυγε και αυτή.

«Είναι τρομακτικό. Κανείς δεν θέλει να πεθάνει. Ξέρω ότι δεν μου μένει πολύς χρόνος, αλλά ένας τέτοιος θάνατος...;»