Οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ναυπηγείο στην Κριμαία

Η Ουκρανία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έπληξε ένα ναυπηγείο στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, στο λιμάνι του Κερτς.

«Το βράδυ της 4ης Νοεμβρίου, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιτυχή πλήγματα κατά των θαλασσίων και λιμενικών υποδομών του ναυπηγείου Ζαλίβ στην προσωρινά κατεχόμενη πόλη Κερτς», ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός με ανάρτησή του στο Telegram χωρίς να δίνει περισσότερες διευκρινίσεις.

Explosions are reported in the Kerch area. There is an attack on the Crimean bridge. The occupiers launched a smoke screen on the bridge. pic.twitter.com/09VpDDQz89