Με επίθεση ρωσικών drones ξημέρωσε το Κίεβο - Οι ουκρανικές δυνάμεις προελαύνουν στα ανατολικά

Με ρωσική επίθεση ξημέρωσε ακόμα ένα πρωινό για το Κίεβο ενώ μετά από μεγάλο διάστημα στασιμότητας στο μέτωπο ο ουκρανικός στρατός συνέχισε την προέλαση του στα ανατολικά.

Μία μέρα νωρίτερα είχε σημειωθεί μία από τις πιο καταιγιστικές επιθέσεις της Μόσχας που σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αποτέλεσε «μαζικό πλήγμα» στην ενεργειακή και τη στρατιωτικοβιομηχανική υποδομή της Ουκρανίας και είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της παραγωγής και της επισκευής στρατιωτικού εξοπλισμού καθώς και την κίνηση εφεδρικών στρατευμάτων.

Οι κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κλήθηκαν να κατευθυνθούν στα καταφύγια αεροπορικών επιδρομών νωρίς την Παρασκευή, καθώς οι σειρήνες ηχούσαν σε όλη την πόλη, μια ημέρα μετά τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση που πραγματοποίησε η Ρωσία από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο.

Λίγο μετά τις 2.00 π.μ. η κυβέρνηση της πόλης του Κιέβου εξέδωσε προειδοποίηση στο κανάλι της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram για τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής και κάλεσε τους κατοίκους να μεταβούν σε καταφύγια.

Ο Ολεξίι Κουλέμπα, κυβερνήτης της περιφέρειας του Κιέβου, δήλωσε στο Telegram ότι βρισκόταν σε εξέλιξη "επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη".

Οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για την κατάρριψη πέντε μη επανδρωμένων ιρανικών drones Shahed.

Ένα διοικητικό κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές ωστόσο δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε πριν λίγο ότι κατέρριψε 16 ρωσικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του το βράδυ της Πέμπτης, δήλωσε ότι οι αεροπορικές διοικήσεις στην κεντρική, νότια, ανατολική και δυτική Ουκρανία είχαν αποκρούσει 54 ρωσικούς πυραύλους και 11 μη επανδρωμένα αεροσκάφη την Πέμπτη.

Ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι οι περισσότερες περιοχές υπέστησαν διακοπές ρεύματος. Οι περιοχές όπου η απώλεια ρεύματος ήταν "ιδιαίτερα δύσκολη" περιλάμβαναν την πρωτεύουσα Κίεβο, την Οδησσό και τη Χερσώνα στο νότο και τις γύρω περιοχές, καθώς και την περιοχή γύρω από το Λβιβ κοντά στα δυτικά σύνορα με την Πολωνία, είπε ο Ζελένσκι.

"Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που θα μπορούσε να είχε συμβεί αν δεν υπήρχαν οι ηρωικοί αντιαεροπορικοί μας πυροβολητές και η αεράμυνα", είπε.

Πλάνα του Reuters την Πέμπτη έδειχναν εργαζόμενους στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να ψάχνουν μέσα στα πυρακτωμένα συντρίμμια σπιτιών στο Κίεβο που καταστράφηκαν από την έκρηξη και ίχνη καπνού από πυραύλους στον ουρανό. Αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι περισσότεροι από 120 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Πέμπτης.

Περισσότερα από 18 κτίρια κατοικιών και 10 εγκαταστάσεις κρίσιμων υποδομών καταστράφηκαν στις τελευταίες επιθέσεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας.

Κύματα ρωσικών αεροπορικών επιδρομών τους τελευταίους μήνες με στόχο τις ενεργειακές υποδομές έχουν αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα και θέρμανση σε θερμοκρασίες συχνά παγετού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε περισσότερη στρατιωτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αεράμυνας Patriot, το οποίο προσφέρει προστασία από αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους.

Εξελίξεις στα ανατολικά

Ενώ για εβδομάδες επικρατούσε μάλλον αδιέξοδο στα μέτωπα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε χθες πως οι δυνάμεις του προέλασαν προς τη στρατηγικής σημασίας πόλη Κρεμνίνα, στην περιφέρεια Λουγκάνσκ (ανατολικά).

Η πόλη, υπό την κατοχή του ρωσικού στρατού, θεωρείται πύλη που οδηγεί στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα Σεβεροντονιέτσκ και Λισιτσάνσκ.

Η ανάκτηση της πόλης θα επέτρεπε στα ουκρανικά στρατεύματα να κινηθούν προς τη Σταρομπίλσκ, διαμετακομιστικό κόμβο μέσω του οποίου ανεφοδιάζονται μονάδες του ρωσικού στρατού στη βορειοανατολική Ουκρανία.

«Οι στρατιώτες μας συνεχίζουν τις επιθετικές επιχειρήσεις τους στην περιοχή της πόλης Κρεμνίνα» και αυτή την εβδομάδα «προήλασαν 2,5 χιλιόμετρα» προς την κατεύθυνσή της, ανέφερε ο ταξίαρχος Ολεξίι Χρόμοφ.

Το αμερικανικό Institute for the Study of War (ISW, «Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου») ανέφερε νωρίτερα ότι ο ρωσικός στρατός συγκεντρώνει δυνάμεις στην περιφέρεια Λουγκάνσκ κι ετοιμάζεται για μεγάλη μάχη.

Ο στρατιωτικός κυβερνήτης της Λουγκάνσκ, ο Σερχίι Χαϊντάι, έκανε επίσης λόγο μέσω Telegram για συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων και σφοδρές μάχες γύρω από την Κρεμνίνα.

Στη νότια ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ουκρανικό UAV κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ένγκελς 2, βάση στρατηγικών βομβαρδιστικών, σύμφωνα με τις αρχές. Η βάση αυτή, βαθιά στη Ρωσία, υπέστη δύο επιθέσεις τον Δεκέμβριο.

