Οι ισραηλινές αρχές θα συναντηθούν με τον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Η ισραηλινή αστυνομία δεν επέτρεψε στους δύο ανώτερους καθολικούς αξιωματούχους στους Αγίους Τόπους να μεταβούν το πρωί της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ανέφερε ότι οι αρχές θα συναντηθούν με τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των πιστών.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι «όλες οι οδηγίες ασφαλείας και προφύλαξης στην Παλιά Πόλη αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα των πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν». Όπως σημειώνεται, «το ιρανικό καθεστώς έχει πλήξει επανειλημμένα την Παλιά Πόλη, χτυπώντας περιοχές κοντά στον Ναό της Αναστάσεως, το τέμενος Αλ-Άκσα και το Δυτικό Τείχος».

«Υπό το πρίσμα αυτό και προκειμένου να προστατευθούν οι ζωές πιστών όλων των θρησκειών, έχουν εκδοθεί οδηγίες προφύλαξης για όλους τους ιερούς χώρους όλων των θρησκειών και δεν είναι δυνατές οι μαζικές συγκεντρώσεις», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι ο κίνδυνος ενός περιστατικού με μεγάλο αριθμό θυμάτων στην Παλιά Πόλη θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός, λόγω της πυκνότητας του πληθυσμού και της δυσκολίας άμεσης ανάπτυξης δυνάμεων πρώτης επέμβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αστυνομία θα συναντηθεί με τον Καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, προκειμένου να εξεταστούν λύσεις που θα επιτρέψουν την όσο το δυνατόν πιο ομαλή διεξαγωγή των θρησκευτικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημόσια ασφάλεια.