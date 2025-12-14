Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απηύθυνε επίσημα αιτήματα σε πάνω από 70 χώρες, ζητώντας στρατεύματα ή χρηματοδότηση για τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας που θα διασφαλίσει την τάξη στη Λωρίδα της Γάζας. Μέχρι στιγμής, 19 χώρες έχουν ανταποκριθεί θετικά, προσφέροντας στρατεύματα, υλικοτεχνική υποστήριξη ή εξοπλισμό, όπως μετέδωσε η Wall Street Journal.

Μεταξύ των χωρών που προσεγγίστηκαν περιλαμβάνονται μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Γαλλία και η Ιταλία, αλλά και μικρότερες όπως το Ελ Σαλβαδόρ και η Μάλτα. Χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, συνεργάζονται ήδη με τις ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση της αποστολής.

Ωστόσο, η ανάπτυξη της δύναμης παραμένει αβέβαιη, καθώς πολλές χώρες δέχονται να αναπτυχθούν μόνο σε περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ, πίσω από τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», που καλύπτει το 53% της Γάζας. Οι ΗΠΑ πιέζουν για αποστολή στρατευμάτων και στην «κόκκινη ζώνη» υπό έλεγχο της Χαμάς, αλλά η εφαρμογή παραμένει ασαφής.

Το επίσημο αίτημα αποτελεί μέρος της φιλόδοξης πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Τραμπ, γνωστής ως Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), που έχει στόχο να αναλάβει την ασφάλεια της Γάζας από τη Χαμάς. Η ανάπτυξη της δύναμης είναι κομβική για τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ, μετά την εύθραυστη εκεχειρία που ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου και οδήγησε στην ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Οι αξιωματούχοι ελπίζουν να προσλάβουν 10.000 άτομα μέχρι το τέλος του 2026, αλλά κάποιοι άλλοι δήλωσαν ότι είναι απίθανο η Ουάσινγκτον να προσλάβει περισσότερους από 8.000 στρατιωτικούς.

Ένα ψήφισμα του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε στις 17 Νοεμβρίου, εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο Ειρήνης και τις συνεργαζόμενες χώρες να οργανώσουν την ISF. Παράλληλα, η Χαμάς δεν έχει ακόμη δεσμευτεί επίσημα για αφοπλισμό, αν και υπάρχουν πληροφορίες ότι σιωπηλά ενημέρωσε την Αίγυπτο για την προθυμία της να παραδώσει βαριά όπλα υπό επίβλεψη.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η ανάπτυξη των διεθνών δυνάμεων στη Γάζα θα μπορούσε να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, με σκοπό την ειρηνική παρουσία και όχι τη σύγκρουση με τη Χαμάς. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επεξεργάζεται λεπτομέρειες για το μέγεθος, τη σύνθεση, τη στέγαση, την εκπαίδευση και τους κανόνες εμπλοκής της δύναμης.

Axios: Το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Στην πρώτη φάση του το σχέδιο προβλέπει την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, με αναστολή όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων και πάγωμα των μετωπικών γραμμών. Σε διάστημα 72 ωρών, θα απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί ή νεκροί, ενώ ταυτόχρονα θα απελευθερωθούν Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων 250 ισόβιων και 1.700 ατόμων που συνελήφθησαν από την έναρξη του πολέμου. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος και στην άμεση παροχή ανθρωπιστικής ανακούφισης.

Στη δεύτερη φάση, που ξεκινάει με την απελευθέρωση των ομήρων, θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Περιλαμβάνει την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς. Στο πλαίσιο αυτό θα καταστραφεί ο επιθετικός οπλισμός, όπως σήραγγες και στρατιωτικές υποδομές, εξουδετερώνοντας την ικανότητά της για περαιτέρω βία. Η Γάζα προτείνεται να μετατραπεί σε μια «αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη», χωρίς τρομοκρατία και χωρίς απειλή για τους γείτονες.

Τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη θα επωφεληθούν από αμνηστία, ενώ όσοι επιλέγουν την εξορία θα έχουν ασφαλή διέλευση. Επιπλέον, μια διεθνής δύναμη σταθεροποίησης, με προσωπικό από ΗΠΑ, αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες, θα αναπτυχθεί για την εποπτεία της ασφάλειας και την εκπαίδευση μιας παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

Στην τρίτη φάση θα συσταθεί μεταβατική διοίκηση με επικεφαλής Παλαιστίνιους τεχνοκράτες και υπό την εποπτεία διεθνούς οργανισμού, για τη διαχείριση της καθημερινής διακυβέρνησης και την αποκατάσταση των υποδομών. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα διανέμεται αποκλειστικά από διεθνείς οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Ερυθρά Ημισέληνος, ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Η στρατηγική ενθαρρύνει τους Παλαιστινίους να παραμείνουν στη Γάζα, παρέχοντας στήριξη για την ανοικοδόμηση των κοινοτήτων τους. Η αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους εξετάζεται υπό όρους επιτυχούς ανοικοδόμησης και μεταρρυθμίσεων.

Η Γάζα θα διοικείται από μια τεχνοκρατική επιτροπή, υπεύθυνη για τις δημόσιες υπηρεσίες, υπό την εποπτεία του νέου διεθνούς «Συμβουλίου Ειρήνης», με επικεφαλής τον Τραμπ και συμμετοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων.