Οι ΗΠΑ θα στείλουν όπλα ύψους 400 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε από το Κίεβο το οποίο επισκέφτηκε τη Δευτέρα, ένα νέο στρατιωτικό πακέτο ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων πυρομαχικών, τεθωρακισμένων οχημάτων και αντιαρματικών όπλων.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω σήμερα τη δέσμευση ενός πακέτου ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που ενέκρινε ο πρόεδρος για την παροχή στις δυνάμεις σας επιπλέον πυρομαχικών, τεθωρακισμένων οχημάτων και αντιαρματικών όπλων», δήλωσε ο Όστιν, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

I’m back in Ukraine for the fourth time as Secretary of Defense, demonstrating that the United States, alongside the international community, continues to stand by Ukraine. pic.twitter.com/0gCwAqqEpK