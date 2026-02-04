Οι ΗΠΑ και η Τουρκία βρίσκονται εδώ και μήνες σε συνομιλίες με αντικείμενο τη συνεργασία στη ναυπηγική βιομηχανία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ενισχύσει τον στόλο του Πολεμικού της Ναυτικού εν μέσω της κλιμακούμενης στρατηγικής αντιπαλότητας με την Κίνα.

Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι στο Middle East Eye, οι επαφές ξεκίνησαν ήδη από πέρυσι και εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια των ΗΠΑ να καλύψουν σοβαρά κενά παραγωγικής ικανότητας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε σημαντική ναυτική δύναμη. Τα ναυπηγεία της διαθέτουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν ταυτόχρονα περισσότερα από 30 πολεμικά πλοία, εξυπηρετώντας τόσο το τουρκικό όσο και το πακιστανικό ναυτικό. Παράλληλα, τουρκικές αμυντικές εταιρείες έχουν αναπτύξει εγχώρια σχέδια για ευρύ φάσμα σκαφών στο πλαίσιο του προγράμματος Milgem, του εθνικού προγράμματος πολεμικών πλοίων της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Αμερικανοί αξιωματούχοι διερεύνησαν το ενδεχόμενο η Τουρκία να προμηθεύει κρίσιμα εξαρτήματα πλοίων, ενώ στο τραπέζι τέθηκε και η προοπτική συμβολής της Άγκυρας στην κατασκευή επιπλέον φρεγατών για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως στόχο τόσο την αναβίωση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας όσο και τη σημαντική διεύρυνση του στόλου, μετά από δεκαετίες υποεπενδύσεων.

Μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ έχουν στραφεί κυρίως σε ασιατικούς συμμάχους, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, για τεχνογνωσία και επενδύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εξαγορά του ναυπηγείου Philly στη Φιλαδέλφεια από τον νοτιοκορεατικό όμιλο Hanwha, έναντι 100 εκατ. δολαρίων, με στόχο την παραγωγή έως και 20 πλοίων ετησίως. Ωστόσο, οι αμερικανικές προσπάθειες δεν είναι απρόσκοπτες, καθώς το Πεντάγωνο ακύρωσε πρόσφατα το πρόγραμμα φρεγατών κλάσης Constellation που υλοποιούσε με την ιταλική Fincantieri.

Αν και η αμερικανική νομοθεσία περιορίζει την κατασκευή πολεμικών πλοίων στο εξωτερικό και η Τουρκία δύσκολα θα επενδύσει σε ναυπηγεία των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησης συμμαχικών χωρών για την κάλυψη των ελλείψεων. Όπως δήλωσε τον Ιανουάριο, η Ουάσινγκτον εξετάζει κάθε διαθέσιμη λύση για να επιταχύνει την παραγωγή.