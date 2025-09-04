Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να αποσύρουν σταδιακά τα προγράμματα ασφάλειας για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που συνορεύουν με τη Ρωσία, σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνουν τα μέλη του ΝΑΤΟ να συνεισφέρουν περισσότερο στην άμυνα τους, μετέδωσαν οι Financial Times την Πέμπτη.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως αξιωματούχοι του Πενταγώνου ενημέρωσαν την περασμένη εβδομάδα τους Ευρωπαίους πρεσβευτές ότι οι ΗΠΑ δεν θα υποστηρίζουν πλέον προγράμματα στρατιωτικής εκπαίδευσης και εξοπλισμού σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων του Τμήματος 333, τα οποία προετοιμάζουν και εκπαιδεύουν στρατεύματα πρώτης γραμμής, λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026, εκτός εάν το Κογκρέσο την ανανεώσει.

Οι χώρες που πιθανότατα θα επηρεαστούν από τη μείωση της χρηματοδότησης είναι η Λετονία, η Εσθονία και η Λιθουανία.