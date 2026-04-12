Παρά τις εκτεταμένες αμερικανικές επιθέσεις που έχουν αποδεκατίσει το μεγαλύτερο μέρος του συμβατικού ναυτικού του Ιράν, η δύναμη που εξακολουθεί να απειλεί σοβαρά τα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό επιχειρησιακή: ο παραστρατιωτικός στόλος των Φρουρών της Επανάστασης.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Farzin Nadimi, πάνω από το 60% των ταχύπλοων και σκαφών ταχείας επίθεσης των Φρουρών παραμένει άθικτο.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, πρόκειται για το βασικό εργαλείο της Τεχεράνης για τον έλεγχο της κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας, μέσω πυραύλων, ναρκών, drones και παρενοχλήσεων εμπορικών πλοίων.

Μετά τη συμφωνία εκεχειρίας δύο εβδομάδων που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν προειδοποίησε μέσω ασυρμάτου ότι όποιο πλοίο επιχειρήσει να περάσει χωρίς άδεια των Φρουρών κινδυνεύει να καταστραφεί.

Η απειλή είχε άμεσο αποτέλεσμα: μόλις τέσσερα πλοία διέσχισαν τα Στενά την πρώτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός, ο χαμηλότερος αριθμός του μήνα, ενώ η Τεχεράνη φέρεται να περιορίζει πλέον τις διελεύσεις σε περίπου δώδεκα ημερησίως, από περισσότερες από 100 πριν από τον πόλεμο.

Αν και οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει ή αχρηστεύσει πάνω από 155 ιρανικά πλοία, το μεγαλύτερο πλήγμα έχει δεχθεί το συμβατικό ναυτικό: έξι από τις επτά φρεγάτες, δύο κορβέτες και ένα από τα τρία υποβρύχια ανοικτής θαλάσσης θεωρούνται χαμένα.

Αντίθετα, οι Φρουροί της Επανάστασης εξακολουθούν να διαθέτουν εκατοντάδες μικρά, ευέλικτα σκάφη, συχνά κρυμμένα σε υπόγειες βάσεις κατά μήκος της βραχώδους ακτογραμμής.

Αυτή η ασύμμετρη στρατηγική, που υιοθετήθηκε μετά τη συντριβή του ιρανικού στόλου από τις ΗΠΑ το 1988, αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική. Οι Φρουροί έχουν ήδη εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία από τα τέλη Φεβρουαρίου, χρησιμοποιώντας πλέον και θαλάσσια drones.

Με δεδομένο ότι από τα Στενά διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, η συνεχιζόμενη απειλή έχει ήδη εκτινάξει τις τιμές πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Όπως σημειώνουν στρατιωτικοί αναλυτές, η καταστροφή των μεγάλων πολεμικών πλοίων του Ιράν αλλάζει ελάχιστα την ικανότητα της Τεχεράνης να κλείσει τα Στενά. «Το τελευταίο 10% είναι το πιο δύσκολο», συνοψίζει ο απόστρατος αντιναύαρχος Ρόμπερτ Χάρουορντ.