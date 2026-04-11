Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Κίνα ενδέχεται να εξετάζει πιο ενεργό ρόλο στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με ενδείξεις ότι ίσως έχει αποστείλει ή σχεδίαζε να αποστείλει φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους (MANPADS) στην Τεχεράνη. Ωστόσο, οι πληροφορίες παραμένουν ασαφείς και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τέτοια όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής εναντίον αμερικανικών ή ισραηλινών δυνάμεων, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Ακόμη και η πιθανότητα μιας τέτοιας αποστολής θεωρείται σημαντική, καθώς θα σήμαινε κλιμάκωση και ένδειξη ότι τμήματα της κινεζικής ηγεσίας επιδιώκουν να πλήξουν τα αμερικανικά συμφέροντα μέσω της σύγκρουσης. Παράλληλα, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Κίνα ήδη επιτρέπει σε εταιρείες της να εξάγουν προς το Ιράν υλικά διπλής χρήσης, όπως χημικά, καύσιμα και εξαρτήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν για στρατιωτική παραγωγή.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία παρέχει στο Ιράν δορυφορικές πληροφορίες για στοχοποίηση αμερικανικών πλοίων και εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, αν και αποφεύγει να στείλει άμεσα στρατιωτικό εξοπλισμό για να μην προκαλέσει τις ΗΠΑ.

Παρά τις υποψίες, το Πεκίνο διατηρεί δημόσια στάση ουδετερότητας. Κινέζοι αξιωματούχοι αρνούνται κατηγορηματικά ότι έχουν αποστείλει όπλα, τονίζοντας ότι η χώρα τηρεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις και καλώντας σε αποκλιμάκωση. Αναλυτές σημειώνουν ότι η Κίνα επιδιώκει ισορροπία, καθώς έχει ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς τόσο με το Ιράν όσο και με τις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν και απορροφά περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την ιρανική οικονομία. Παρ’ όλα αυτά, τα ευρύτερα στρατηγικά συμφέροντα του Πεκίνου στην περιοχή –ιδίως οι σχέσεις με αραβικά κράτη– θεωρούνται πιο κρίσιμα.

Συνολικά, η πιθανή υποστήριξη από Κίνα και Ρωσία δείχνει ότι οι αντίπαλοι των ΗΠΑ βλέπουν τη σύγκρουση ως ευκαιρία να αυξήσουν την πίεση στην Ουάσιγκτον και να την εμπλέξουν σε μια μακροχρόνια αντιπαράθεση, χωρίς όμως να εκτεθούν άμεσα σε σύγκρουση μεγάλης κλίμακας.