Οι Χούθι παραδέχονται ότι ο πρωθυπουργός τους σκοτώθηκε από ισραηλινά αεροπορικά πυρά

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, παραδέχθηκαν για πρώτη φορά ότι ο πρωθυπουργός Άχμεντ αλ-Ραχάουι σκοτώθηκε μαζί με αρκετούς άλλους υπουργούς σε ισραηλινή επίθεση σε διαμέρισμα στην πρωτεύουσα Σαναά, σύμφωνα με τους Times of Israel και την Jerusalem Post.

Η παραδοχή προέρχεται από ρεπορτάζ ενός πρακτορείου ειδήσεων που διοικείται από τους Χούθι, το οποίο επικαλείται δήλωση του αρχηγού τους, Μαχντί αλ-Μασάτ.

Ο αλ-Ραχάουι, που διετέλεσε πρωθυπουργός της κυβέρνησης υπό την ηγεσία των Χούθι από τον Αύγουστο του 2024, έγινε στόχος επίθεσης μαζί με άλλα μέλη της κυβέρνησής του.

Ο Ισραηλινός Στρατός εκτιμά ότι ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο των Χούθι - συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού και 12 άλλων υπουργών - σκοτώθηκε στις επιθέσεις της Πέμπτης στην Υεμένη, όπως μετέδωσε χθες το Channel 12, χωρίς να επικαλείται πηγές.

Το δίκτυο σημείωσε ότι η αξιολόγηση δεν είναι οριστική και ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνεχίζουν να εργάζονται για μια σαφέστερη εκτίμηση των αποτελεσμάτων της επιδρομής.

Η επιχείρηση με την ονομασία «Drop of Luck» βασίστηκε σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και διεξήχθη σε σημαντική απόσταση από τον στόχο από μια κοινή ομάδα πληροφοριών και αεροπορίας. Η απόφαση εγκρίθηκε από τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ, σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ αναχαίτισε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν προς το έδαφός του από τους Χούθι και συνέπεσε με ομιλία του αρχηγού της τρομοκρατικής ομάδας, Αμπντούλ-Μαλίκ Μπαντρ αλ-Ντιν αλ-Χούθι. Οι κάτοικοι της Σαναά περιέγραψαν ισχυρές εκρήξεις, με έναν να δηλώνει στο Ynet ότι «ένιωθε σαν να προήλθαν από το υπέδαφος».

Το Reuters ανέφερε ότι οι επιθέσεις στόχευαν το προεδρικό μέγαρο, το οποίο στεγάζει αίθουσα επιχειρήσεων και αποθήκη πυραύλων, ενώ αξιωματούχοι των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων δήλωσαν ότι επλήγη ένας μόνο στόχος.

Οι επιδρομές της Πέμπτης σηματοδότησαν την 16η φορά που το Ισραήλ επιτίθεται στην υποστηριζόμενη από το Ιράν ανταρτική ομάδα στην Υεμένη, η οποία βρίσκεται περίπου 1.800 χιλιόμετρα μακριά.

Οι Χούθι - των οποίων το σύνθημα καλεί «Θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ και κατάρα στους Εβραίους» - άρχισαν να επιτίθενται στο Ισραήλ και στη θαλάσσια κυκλοφορία τον Νοέμβριο του 2023, έναν μήνα μετά τη σφαγή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.