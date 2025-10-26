Ο Τραμπ ξεκίνησε την ασιατική περιοδεία με υπογραφή ανακωχής ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη - Ο χορός με τους Μαλαισιανούς χορευτές (vid)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε δυναμικά την πρώτη στάση της ασιατικής περιοδείας του την Κυριακή, ανακοινώνοντας μια σειρά εμπορικών συμφωνιών στη Μαλαισία και συμμετέχοντας στην υπογραφή μιας διευρυμένης ανακωχής μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, την οποία διαπραγματεύτηκε τον Ιούλιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγινε δεκτός με μουσική, χορό και παραδοσιακές στολές. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να συμμετάσχει στο τελετουργικό καλωσόρισμα, χορεύοντας δίπλα σε Μαλαισιανούς χορευτές. Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε το στιγμιότυπο στα κοινωνικά δίκτυα με τη λεζάντα «TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION», προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Η υποδοχή οργανώθηκε από τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ, ο οποίος στη συνέχεια συνόδευσε τον Τραμπ σε σειρά επαφών με ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το ταξίδι περιλαμβάνει συνάντηση στο Τόκιο με τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι και συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε εμπορικές συμφωνίες με τέσσερις χώρες, συναντήθηκε με περιφερειακούς ηγέτες και είχε συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος δήλωσε ότι οι ομάδες τους θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για τους δασμούς.

Το κυριότερο γεγονός για τον Τραμπ, ωστόσο, ήταν η υπογραφή μιας συμφωνίας μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης, η οποία βασίζεται σε μια ανακωχή που επιτεύχθηκε μετά την παρέμβασή του για να σταματήσει θανατηφόρες συγκρούσεις στα σύνορα, γεγονός που του απέφερε υποψηφιότητα για Νόμπελ Ειρήνης από την Καμπότζη.

Σε τελετή με τους ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, με φόντο αμερικανικά σύμβολα και τις λέξεις «Delivering Peace» («Προσφέροντας Ειρήνη»), ο Τραμπ, που έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως διαπραγματευτή παγκόσμιας ανακωχής, δήλωσε ότι η συμφωνία απέδειξε τη δέσμευση της κυβέρνησής του για ειρήνη «σε κάθε περιοχή όπου μπορούμε να το κάνουμε».

«Κάναμε κάτι που πολλοί πίστευαν πως δεν μπορούσε να γίνει», δήλωσε ο Τραμπ μετά την υπογραφή. Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης χαρακτήρισε τη μέρα «ιστορική», ενώ ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης σημείωσε ότι η συμφωνία δημιουργεί «τα θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη».

«Η κυβέρνησή μου άρχισε αμέσως να εργάζεται για να αποτρέψει την κλιμάκωση της σύγκρουσης», είπε ο Τραμπ. «Όλοι ήταν κάπως εντυπωσιασμένοι που το καταφέραμε τόσο γρήγορα».