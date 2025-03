Σχέδια για τον τερματισμό της αμερικανική οικονομικής στήριξης στον Gavi, έναν οργανισμό που βοηθά στην αγορά εμβολίων για παιδιά σε αναπτυσσόμενες χώρες και θα περιορίσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της ελονοσίας, αναπτύσσει η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδα New York Times.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί ορισμένα προγράμματα βοήθειας χρηματοδότησης για φάρμακα θεραπείας του HIV και της φυματίωση και θα παρέχει επισιτιστική βοήθεια σε χώρες όπου μαίνονται εμφύλιοι πόλεμοι και έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές, τόνισε η NYT, επικαλούμενη έγγραφο της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Breaking News: The Trump administration plans to end vaccine funding in developing countries, documents obtained by The New York Times show. Some HIV and TB aid will be kept. https://t.co/pHxzDSckAk pic.twitter.com/lEI105paeT — The New York Times (@nytimes) March 26, 2025

Το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Οι αποφάσεις αυτές περιλαμβάνονται σε ένα φύλλο 281 σελίδων που απέστειλε η Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κογκρέσο τη Δευτέρα το βράδυ, απαριθμώντας τα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας που σχεδιάζει να συνεχίσει και να τερματίσει. Οι New York Times έλαβαν αντίγραφο του φύλλου και άλλων εγγράφων που περιγράφουν τα σχέδια.

Τα έγγραφα παρέχουν μια σαρωτική επισκόπηση της εξαιρετικής κλίμακας της υποχώρησης της κυβέρνησης από μια προσπάθεια μισού αιώνα να παρουσιάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον αναπτυσσόμενο κόσμο «ως συμπονετικό σύμμαχο και να ηγηθεί της μάχης κατά των μολυσματικών ασθενειών που σκοτώνουν εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως».

Η αντίδραση του οργανισμού Gavi

Από την πλευρά του, ο οργανισμός Gavi σε ανάρτησή του στο Χ, τονίζει ότι η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών είναι «ζωτικής σημασίας», καθώς έτσι μπορούν να σωθούν 8 εκατομμύρια ζωές τα επόμενα 5 χρόνια, αλλά και να δοθούν σε εκατομμύρια παιδιά καλύτερες ευκαιρίες για ένα υγιές, ευημερούν μέλλον.

#USA support for @Gavi is vital. With US support, we can save over 8 million lives over the next 5 years and give millions of children a better chance at a healthy, prosperous future. But investing in Gavi brings other benefits for our world and the American people. Here’s why: https://t.co/41Yb0bsl8o — Gavi, the Vaccine Alliance (@gavi) March 26, 2025

Νωρίτερα, σε άλλη ανάρτησή του στο Χ, ο οργανισμός τόνισε ότι χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, «δεν θα μπορούσαμε να μειώσουμε κατά το ήμισυ την παιδική θνησιμότητα, να σώσουμε 18 εκατομμύρια ζωές».

For 25 years, the #USA and @gavi have had the strongest of partnerships. Without its help, we could not have halved child mortality, saved 18 million lives or helped 19 countries transition from our support (some becoming donors themselves). We hope this partnership can continue. — Gavi, the Vaccine Alliance (@gavi) March 26, 2025

Μάλιστα, εξέφρασε και την ελπίδα να μην διακοπεί αυτή η συνεργασία.