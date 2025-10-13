«Είναι μεγάλη μου τιμή. Μια σπουδαία και όμορφη μέρα, μια νέα αρχή», έγραψε με έναν μαύρο μαρκαδόρο, πλαισιωμένος από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη σύζυγό του και τον πρόεδρο της ισραηλινής βουλής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί με οικογένειες ομήρων και στη συνέχεια να εκφωνήσει ομιλία στην ολομέλεια, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στο Ισραήλ πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Reporter: “Is the war now officially over?” @POTUS: “Yes.”



President Trump speaks with reporters at the Knesset in Jerusalem 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/rdiFrRkEye — Margo Martin (@MargoMartin47) October 13, 2025

«Η αγάπη στους δρόμους είναι απλώς απίστευτη», είπε ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Είναι πραγματικά μια υπέροχη μέρα», τόνισε.

Σε ερώτηση για το τι θα συμβεί με τη Χαμάς αν δεν τηρήσει την εκεχειρία, απάντησε: «Θα την τηρήσουν».

«Είμαστε τόσο χαρούμενοι γι’ αυτούς», είπε αναφερόμενος στους ομήρους. «Θα είναι ευτυχισμένοι και θα έχουν μια υπέροχη ζωή. Στάθηκαν πολύ γενναίοι», συμπλήρωσε.

Τηλεφωνική συνομιλία Σίσι - Νετανιάχου, παρουσία του Τραμπ

Λίγο μετά την άφιξη του Τραμπ και του Νετανιάχου στην Κνεσέτ, ο Ισραηλινός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, η συνομιλία φέρεται να πραγματοποιήθηκε με μεσολάβηση του Τραμπ και, κατά τη διάρκειά της, ο Νετανιάχου αποδέχθηκε πρόσκληση του Αιγύπτιου ηγέτη να συμμετάσχει στη διεθνή σύνοδο για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ στη Γάζα, που διεξάγεται το απόγευμα στο Σαρμ ελ-Σέιχ.

«Τραμπ, ο πρόεδρος της ειρήνης»

Λίγο πριν ξεκινήσει η ομιλία του Αμερικανού προέδρου στην ολομέλεια της Κνεσέτ, το προσωπικό του ισραηλινού κοινοβουλίου μοίρασε στους παρευρισκόμενους κόκκινα καπέλα, φτιαγμένα για να θυμίζουν εκείνα της καμπάνιας «Make America Great Again».

Τα καπέλα, που διανεμήθηκαν εντός του κτηρίου της Κνεσέτ, φέρουν τη φράση «Trump the peace president» («Τραμπ, ο πρόεδρος της ειρήνης») αντί για το διάσημο πλέον προεκλογικό σύνθημα του Τραμπ.

Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προγραμματισμένης ομιλίας του Τραμπ ενώπιον των Ισραηλινών βουλευτών και λίγο πριν από τη μετάβασή του στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ ελ-Σέιχ.

Knesset staff distribute red baseball caps patterned on the “Make America Great Again” caps worn by US President Donald Trump’s diehard supporters ahead of his upcoming speech in the Knesset plenum.



The caps bear the slogan “Trump the peace president.” pic.twitter.com/CfG2NFKwGI — Sam Sokol (@SamuelSokol) October 13, 2025

«Θα ήμουν περήφανος να επισκεφτώ τη Γάζα»

Νωρίτερα, λίγο μετά την άφιξή του ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης», ενώ αναφορικά με τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», κάτι που είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, σχολίασε ότι «πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους».

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν ότι θα ήταν περήφανος να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας. «Την ξέρω τόσο καλά χωρίς να την έχω επισκεφθεί», σχολίασε. «Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω εκεί το πόδι μου», πρόσθεσε.

«Πιστεύω ότι θα συντελεστεί ένα θαύμα τις ερχόμενες δεκαετίες», σημείωσε ο ίδιος αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα. «Αν προχωρήσεις πολύ γρήγορα, δεν θα είναι καλό. Πρέπει να προχωρήσεις με τη σωστή ταχύτητα, δεν μπορείς να προχωρήσεις πολύ γρήγορα», είπε.