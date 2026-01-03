Ο Τραμπ παρακολούθησε live τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από το Μαρ-α-Λάγκο (pics)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε στο Truth Social μια σειρά φωτογραφιών όπου παρακολουθεί στο Μαρ-α-Λάγκο την επιχείρηση της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Εξάλλου, ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη σύνθετη επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από ειδικό χώρο στο Μαρ-α-Λάγκο, παρουσία στρατιωτικών στρατηγών. «Μου είπαν πραγματικοί στρατιωτικοί ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να μπορεί να εκτελέσει έναν τέτοιο ελιγμό», τόνισε. «Αν είχατε δει τι συνέβη… το παρακολουθούσα κυριολεκτικά σαν να έβλεπα τηλεοπτική εκπομπή», συμπλήρωσε.

«Αν είχατε δει την ταχύτητα, τη βία - ξέρετε, χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο, ταχύτητα και βία - ήταν απλώς κάτι εντυπωσιακό. Καταπληκτική δουλειά από αυτούς τους ανθρώπους. Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι παρόμοιο», συνέχισε και σημείωσε: «Το παρακολουθούσαμε από ένα δωμάτιο. Είχαμε ένα δωμάτιο και βλέπαμε κάθε πτυχή της επιχείρησης. Γύρω μας υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και στρατηγοί, και γνώριζαν ακριβώς τι συνέβαινε. Ήταν πολύ σύνθετη επιχείρηση, εξαιρετικά σύνθετη».

«Στην ουσία εισέβαλαν, μπήκαν σε χώρους στους οποίους θεωρητικά δεν μπορούσε να εισβάλει κανείς, έσπασαν ατσάλινες πόρτες που είχαν τοποθετηθεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο, και όλα τελείωσαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», συνέχισε.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν στη διάθεσή τους «τεράστιο αριθμό» αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων ελικοπτέρων και μαχητικών αεροσκαφών.

Αναλυτικά οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος: