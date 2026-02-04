Ο Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μειώσει τον αριθμό των ομοσπονδιακών υπαλλήλων μετανάστευσης στη Μινεσότα κατά 700 άτομα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υπεύθυνος για τα σύνορα του Λευκού Οίκου, Τομ Χόμαν.

Ο Τραμπ έχει αναπτύξει χιλιάδες ένοπλους υπαλλήλους μετανάστευσης στη Μινεάπολη και τα περίχωρά της φέτος, προκαλώντας διαμαρτυρίες.

Ο Χόμαν δήλωσε ότι μειώνει εν μέρει την ανάπτυξη των πρακτόρων επειδή βλέπει «πρωτοφανή» συνεργασία από τους εκλεγμένους σερίφηδες της Μινεσότα που διευθύνουν τις φυλακές των κομητειών.

«Θέλω να είμαι σαφής: ο πρόεδρος Τραμπ έχει την πλήρη πρόθεση να πραγματοποιήσει μαζικές απελάσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του, και οι ενέργειες επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας θα συνεχίζονται καθημερινά σε όλη τη χώρα», δήλωσε ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου. «Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε μια υπόσχεση. Και δεν έχουμε δώσει άλλες οδηγίες».