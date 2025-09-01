Ο Στάρμερ θέλει να επιταχύνει τα σχέδια για το κλείσιμο των ξενοδοχείων για μετανάστες

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα ήθελε να επιταχύνει τα σχέδια της κυβέρνησής του για τον τερματισμό της πρακτικής της στέγασης των αιτούντων άσυλο μεταναστών σε ξενοδοχεία.

Ερωτηθείς για την ανησυχία του κοινού σχετικά με τα λεγόμενα «ξενοδοχεία μεταναστών», ο Στάρμερ δήλωσε στο BBC: «Έχουμε πει ότι θα τα καταργήσουμε όλα μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου. Θα ήθελα να επιταχύνω αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι μια καλή πρόκληση».

Η κοινοβουλευτική περίοδος αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το 2029.