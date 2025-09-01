Ο Στάρμερ ορίζει πρώην στέλεχο της Τράπεζας της Αγγλίας ως κορυφαία οικονομική σύμβουλο

Ως επικεφαλής οικονομική σύμβουλο διόρισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, την πρώην αναπληρώτρια διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Μινούς Σαφίκ, στο πλαίσιο προσπάθειάς του μα ενισχύσει την ομάδα του. Ο διορισμός της Σαφίκ και η κίνηση να φέρει τον Ντάρεν Τζόουνς, αναπληρωτή της υπουργού Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, στο γραφείο του στην Ντάουνινγκ Στρητ, δείχνουν ότι ο Starmer πιστεύει ότι χρειάζεται καλύτερες οικονομικές συμβουλές πριν από τον προϋπολογισμό που αναμένεται να περιλαμβάνει περαιτέρω αυξήσεις φόρων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, ο Τζόουνς θα αντικατασταθεί από τον βουλευτή του Εργατικού Κόμματος, Τζέιμς Μάρεϊ, ο οποίος κατείχε μια πιο χαμηλή θέση στο υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του Στάρμερ.

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης των λειτουργιών της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ αντικατέστησε επίσης τον κύριο ιδιωτικό γραμματέα του, ο οποίος διευθύνει το γραφείο της ομάδας του, και διόρισε νέο διευθυντή επικοινωνίας.

Έπειτα από περισσότερο από ένα χρόνο στην εξουσία, η ομάδα του Στάρμερ έχει επικριθεί από ορισμένα μέλη του κόμματός του για την αποτυχία της να προωθήσει τις μερικές φορές δύσκολες πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησής του και να αναδείξει τις επιτυχίες της, καθώς τα ποσοστά δημοτικότητας του Εργατικού Κόμματος έχουν πέσει.

Οι νέοι διορισμοί ενδέχεται να ενισχύσουν τις οικονομικές συμβουλές που λαμβάνει ο Στάρμερ. «Πιστεύω ότι η δημιουργία ενός ρόλου για τον Ντάρεν Τζόουνς είναι μια καλή κίνηση», δήλωσε ένας βουλευτής του Εργατικού Κόμματος και συμπλήρωσε: «έχει σαφώς μάτι για τις λεπτομέρειες, αλλά κατανοεί και την πολιτική».

Η Σαφίκ θα συνδράμει με την πείρα που κατέχει

Η Σαφίκ ήταν αναπληρώτρια διοικητής της BoE για τις αγορές και τις τραπεζικές συναλλαγές από τον Αύγουστο του 2014 έως τον Φεβρουάριο του 2017, πριν αποχωρήσει στη μέση της θητείας της για να αναλάβει τη θέση της αντιπρύτανη του London School of Economics.

Το 2023, έγινε πρόεδρος του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης, αλλά παραιτήθηκε ύστερα από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, όταν ο χειρισμός από το πανεπιστήμιο των μηνών διαμαρτυριών των φοιτητών για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα προκάλεσε κριτική και από τις δύο πλευρές.

Νωρίτερα στην καριέρα της, η Σαφίκ ήταν η ανώτατη δημόσια υπάλληλος στο υπουργείο εξωτερικής βοήθειας της Βρετανίας και στη συνέχεια αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπου επόπτευε το έργο του ΔΝΤ στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της ευρωζώνης και της Αραβικής Άνοιξης.

«Αυτός ο ρόλος και η πρόσθετη πείρα που κατέχει θα υποστηρίξουν την κυβέρνηση να προχωρήσει περαιτέρω και ταχύτερα στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου για όλους», δήλωσε το γραφείο του Starmer.

Η Σαφίκ, η οποία είναι επίσης ανεξάρτητο μέλος της άνω βουλής του κοινοβουλίου, της Βουλής των Λόρδων, γεννήθηκε στην Αίγυπτο και μεγάλωσε στο νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν ολοκληρώσει το διδακτορικό της στην οικονομία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Σε ένα βιβλίο του 2021, ζήτησε την εφαρμογή πολιτικών που θα συνδυάζουν τα ελάχιστα εισοδήματα με κίνητρα για εργασία, συντάξεις συνδεδεμένες με το προσδόκιμο ζωής και παρεμβάσεις στην πρώιμη παιδική ηλικία για την εξίσωση των ευκαιριών.