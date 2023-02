Πλάνα από drones στη νότια Τουρκία αποτυπώνουν τα αποτελέσματα του φονικού σεισμού που έπληξε την περιοχή στις αρχές της εβδομάδας με τις ρωγμές να διχοτομούν χωράφια, δρόμους, ρέματα και πλαγιές λόφων.

Οι δύο σεισμοί που έπληξαν την Τουρκία και τη Συρία ήταν τόσο θανατηφόροι επειδή οι κραδασμοί ήταν ισχυροί και ρηχοί και έπληξαν μια περιοχή όπου πολλά κτίρια ήταν απροετοίμαστα.

The two earthquakes that hit Turkey and Syria killed at least 22,000 people. They were particularly deadly because the shocks were both powerful and shallow and hit a region where many buildings were unprepared.