Ο Ρούτε για τις βωμολοχίες του Τραμπ: Ο «μπαμπάς» που σταματά καβγά στο προαύλιο - Τα σχόλια για το 5%

Μια... ιδιαίτερη τοποθέτηση για τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε την Τετάρτη (25/06) ο γενικός γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε, μιλώντας από τη Σύνοδο Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Ολλανδία.

Το Reuters σημειώνει πως μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Τραμπ συνέκρινε τις συγκρούσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ με καυγάδες παιδιών.

«Είχαν μια μεγάλη μάχη, σαν δύο παιδιά στο προαύλιο του σχολείου. Ξέρετε, παλεύουν σαν τρελοί, δεν μπορείς να τους σταματήσεις. Αφήστε τους να παλέψουν για 2-3 λεπτά, μετά είναι εύκολο να τους σταματήσεις».

Την Τρίτη, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο χώρες πολεμούσαν «τόσο πολύ και τόσο σκληρά που δεν ξέρουν τι στο διάολο κάνουν» (what the fuck they're doing).

Ο Ρούτε γέλασε και πρόσθεσε: «Και μετά ο μπαμπάς πρέπει μερικές φορές να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα για να τους κάνει να σταματήσουν».

Παράλληλα, ο Ολλανδός αξιωματούχος υποστήριξε πως η γλώσσα που χρησιμοποιεί όταν συνομιλεί με τον Τραμπ είναι «θέμα γούστου».

Σχετικά με το πρόσφατο βομβαρδισμό των Αμερικανών σε στόχους του Ιράν, ο Ρούτε δήλωσε «πολύ σίγουρος» για το ότι τα χτυπήματα των ΗΠΑ απέφεραν «μαζικό πλήγμα» στο Ιράν.

«Τεράστιο άλμα» το 5%

Τόνισε επίσης πως ο Αμερικανός πρόεδρος «αξίζει κάθε έπαινο» για την αύξηση των αμυντικών δαπανών από τις χώρες του NATO στο 5% του ΑΕΠ τους μέχρι το 2035.

Για την αύξηση του 5%, Ρούτε υποστήριξε πως θα οδηγήσει σε «τεράστιο άλμα» στην συλλογική άμυνα. «Οι αποφάσεις που ελήφθησαν σήμερα θα ενισχύσουν σημαντικά το ΝΑΤΟ» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο Ρούτε ανέφερε πως μπορεί να θεωρηθεί με ασφάλεια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη «περίπου» φτάσει τον στόχο του 5% για τις αμυντικές δαπάνες.

Ο γγ του NATO αναφέρθηκε και στην άρνηση της ισπανικής κυβέρνησης για τον στόχο του 5%, λέγοντας λακωνικά «η Ισπανία είναι σοβαρή όσον αφορά τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες».