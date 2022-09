Ο πρώην επικεφαλής της Roscosmos διοικητής των κατεχομένων στην Ουκρανία;

Μία νέα ομοσπονδιακή περιφέρεια υπό την διοίκηση του πρώην επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας, Ντμίτρι Ρογκόζιν, θέλει να δημιουργήσει με την Κριμαία και τις νέες υπό ρωσική κατοχή περιοχές της Ουκρανίας ο Βλαντιμίρ Πούτιν σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα.

«Στη Ρωσία θα δημιουργηθεί μια νέα ομοσπονδιακή περιφέρεια, αυτής της Κριμαίας που θα καλύπτει ολόκληρη τη χερσόνησο και τις περιοχές που θα προσαρτηθούν ως αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων στις δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ καθώς και στις επαρχίες της Χερσώνας και της Ζαπορίζια», αναφέρει σήμερα η ρωσική εφημερίδα Vedomosti.

Όπως προσθέτει το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές κοντά στο Κρεμλίνο και την αμυντική βιομηχανία, ο πρώην γενικός διευθυντής του Roscosmos θα διοριστεί ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου στη νέα αυτή περιφέρεια.

Ο Ρογκόζιν ήταν επικεφαλής της διαστημικής υπηρεσίας από το Μάιο του 2018 ως τον Ιούλιο του 2022 και δεν έχει ακόμα διοριστεί σε νέο πόστο επειδή, όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ, ο διορισμός του ως επικεφαλης της νέας ομοσπονδιακής αυτής περιφέρειας «θα αποφασιστεί πολύ σύντομα και κατά πάσα πιθανότητα η απόφαση θα είναι θετική».

