Ο πρόεδρος της Ρωσικής Δούμας Βολόντιν συναντά τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην Πιονγκγιάνγκ

Ο πρόεδρος της ρωσικής Κρατικής Δούμας, Βιάτσεσλαβ Βολόντιν, συναντήθηκε με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Πιονγκγιάνγκ, ανακοίνωσε την Πέμπτη το ρωσικό κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Βολόντιν, στενός σύμμαχος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μετέφερε χαιρετισμούς από τον Ρώσο ηγέτη και ευχαρίστησε τον Κιμ για τη στήριξη της Βόρειας Κορέας στη ρωσική στρατιωτική εκστρατεία στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κιμ την Τρίτη, ενημερώνοντάς τον για τις προγραμματισμένες συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που θα διεξαχθούν την Παρασκευή στην Αλάσκα.