Ο Πούτιν επέπληξε κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης για την οικονομική συρρίκνωση της Ρωσίας

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν επέπληξε σήμερα κορυφαίους αξιωματούχους του αφότου η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 1,8% τους πρώτους δύο μήνες του έτους και τους ζήτησε να προτείνουν νέα μέτρα για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης.

Η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε περίπου στο 1% το 2025, σε σχέση με 4,9% το 2024, λόγω της αυστηρής νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας και των δυτικών κυρώσεων οι οποίες στοχοποίησαν τα έσοδα της χώρας από τις πωλήσεις πετρελαίου.

Μετά την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), αύξησε την πρόβλεψή του για την αύξηση του ΑΕΠ της Ρωσίας το 2026 στο 1,1%, πάνω από το 0,8% πέρυσι.

Η κυβέρνηση προέβλεψε για εφέτος ανάπτυξη 1,3% αλλά προειδοποίησε ότι μπορεί να αναθεωρήσει την εκτίμηση αυτή προς τα κάτω αργότερα αυτόν τον μήνα λόγω των χαμηλών οικονομικών επιδόσεων στις αρχές του έτους.

Ο Πούτιν δήλωσε στους βασικούς οικονομικούς αξιωματούχους του, εκ των οποίων ο σύμβουλός του Μαξίμ Ορέσκιν, η διοικήτρια της κεντρικής τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα και ο υπουργός Οικονομικών, Άντον Σιλουάνοφ, ότι η εξήγηση της συρρίκνωσης μόνο με βάση τους ημερολογιακούς παράγοντες δεν ήταν επαρκής.

«Ελπίζω να ακούσω σήμερα λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και γιατί οι μακροοικονομικοί δείκτες εξακολουθούν να μην ανταποκρίνονται στις προσδοκίες», δήλωσε ο Πούτιν, τονίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται ακόμη και στις προβλέψεις των ίδιων των αξιωματούχων.

Ο Πούτιν δήλωσε στους αξιωματούχους ότι αναμένει προτάσεις για «πρόσθετα μέτρα που αποσκοπούν στην αναζωογόνηση της ανάπτυξης», τα οποία θα προωθήσουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και θα ανακατευθύνουν το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε τομείς με υψηλότερο αναπτυξιακό δυναμικό.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει επίσης προετοιμάσει μια δέσμη μέτρων για τη μείωση της εξάρτησης του κρατικού προϋπολογισμού από τα έσοδα από τις ασταθείς παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.