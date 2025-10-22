Παγκόσμια υπερθέρμανση

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε την Τετάρτη ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη οδηγεί τον πλανήτη στο χείλος της καταστροφής και προέτρεψε τις χώρες να εφαρμόσουν συστήματα προειδοποίησης καταστροφών για την προστασία των ανθρώπων από ακραία καιρινά φαινόμενα.

«Κάθε ένα από τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν το θερμότερο στην ιστορία. Η θερμοκρασία των ωκεανών σπάει ρεκόρ, καταστρέφοντας τα οικοσυστήματα. Και καμία χώρα δεν είναι ασφαλής από πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και καύσωνες», δήλωσε στους εκπροσώπους κατά τη διάρκεια της έκτακτης διάσκεψης της Παγκόσμιας Μετεωρολογικής Οργάνωσης του ΟΗΕ στη Γενεύη, με αφορμή την 75η επέτειό της.

Ο Γκουτέρες προέτρεψε τις χώρες να κινητοποιήσουν χρηματοδότηση για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος επιτήρησης, γνωστού ως Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης, με σκοπό την προστασία των ανθρώπων από ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Δίνουν στους αγρότες τη δύναμη να προστατεύσουν τις καλλιέργειες και τα ζώα τους. Επιτρέπουν στις οικογένειες να εκκενώσουν με ασφάλεια. Και προστατεύουν ολόκληρες κοινότητες από την καταστροφή», είπε ο Γκουτέρες.

Η ειδοποίηση 24 ώρες πριν από ένα επικίνδυνο γεγονός μπορεί να μειώσει τις ζημιές έως και 30%, πρόσθεσε.

Πάνω από το 60% των χωρών έχουν εισαγάγει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πολλαπλών κινδύνων από τότε που ο Γκουτέρες ξεκίνησε μια πρωτοβουλία το 2022 για να τα έχουν όλες οι χώρες μέχρι το 2027.

Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, το νερό και το κλίμα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανθρώπους, με το 90% αυτών των θανάτων να συμβαίνουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, ανέφερε ο WMO τη Δευτέρα.