Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ θα απουσιάσει για άλλη μια φορά από τη συνάντηση περίπου 50 χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, μετέδωσε την Τετάρτη το The Hill.

Ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, θα συμμετάσχει εξ αποστάσεως στη συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας (UDCG) αυτή την εβδομάδα, αντί του Χέγκσεθ, σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας.

Η απουσία του Χέγκσεθ από τη συνάντηση, κάτι που συνέβαινε συχνά τον τελευταίο χρόνο, καθιστά τις ΗΠΑ μία από τις λίγες χώρες που δεν στέλνουν τον ανώτατο πολιτικό αξιωματούχο της άμυνας σε μια συνάντηση που καθιερώθηκε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν από τον τότε υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Ο Χέγκσεθ, ο οποίος έχει υιοθετήσει ως επί το πλείστον μια προσέγγιση μη παρέμβασης όσον αφορά την παροχή θανατηφόρου βοήθειας στην Ουκρανία, παρέδωσε την ηγεσία της UDCG στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Προέδρου Τραμπ πέρυσι.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου δεν παρευρέθηκε στη δια ζώσης συνάντηση της ομάδας στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2025, αλλά συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης, δεν συμμετείχε στις επόμενες συναντήσεις τον Ιούνιο ή τον Φεβρουάριο, στην τελευταία εκ των οποίων παρευρέθηκε ο Κόλμπι.

Η απουσία του Χέγκσεθ συνάδει με την απομάκρυνση της προσοχής της κυβέρνησης Τραμπ από την Ουκρανία και την στροφή της προς τη Μέση Ανατολή, όπου οι ΗΠΑ είναι εμπλεκόμενες σε πόλεμο με το Ιράν.

Στις αρχές της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ ήταν επιφυλακτικός όσον αφορά την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία, διακόπτοντας τη νέα θανατηφόρα βοήθεια προς το Κίεβο, αλλά τιμώντας τις αποστολές όπλων και εξοπλισμού που είχαν δεσμευτεί υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Αργότερα άλλαξε στάση και πίεσε τη Ρωσία να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με το Κίεβο, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα βοηθούσε την Ευρώπη να στείλει περισσότερα όπλα στη χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο.

Ωστόσο, η εστίαση του Τραμπ στον τερματισμό των συγκρούσεων στην Ουκρανία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα εν μέσω του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν.