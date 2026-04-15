FT: Η Κίνα ζήτησε από τις εταιρείες Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τα λιμάνια του Παναμά

Η Κίνα κάλεσε τον δανέζικο ναυτιλιακό κολοσσό Maersk και την ελβετική Mediterranean Shipping Company (MSC) να διακόψουν τη δραστηριότητά τους στα λιμάνια που συνδέονται με τη Διώρυγα του Παναμά, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως αναφέρεται, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα με την κρατική υπηρεσία σχεδιασμού της Κίνας, εκπρόσωποι των Maersk και MSC ενημερώθηκαν ότι οφείλουν να αποχωρήσουν άμεσα από τα λιμάνια Balboa και Cristóbal, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση των σχετικών συνομιλιών.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία, ενώ ούτε οι Maersk και MSC, ούτε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών και η αρμόδια κρατική υπηρεσία προχώρησαν σε άμεσο σχολιασμό.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι δύο ναυτιλιακοί όμιλοι κλήθηκαν να απέχουν από «παράνομες δραστηριότητες που πλήττουν τα συμφέροντα κινεζικών εταιρειών» και να συμμορφώνονται με την εμπορική δεοντολογία και τους διεθνείς κανόνες.

Υπενθυμίζεται ότι η Διώρυγα του Παναμά έχει χορηγήσει προσωρινές παραχωρήσεις διάρκειας 18 μηνών για τη συνέχιση της λειτουργίας των τερματικών σταθμών: το Balboa διαχειρίζεται η APM Terminals, θυγατρική της Maersk, ενώ το Cristóbal τελεί υπό τη διαχείριση της TIL Panama, μονάδας της MSC.

Την ίδια ώρα, η CK Hutchison βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής από το Πεκίνο, μετά την ανακοίνωση, τον Μάρτιο του 2025, σχεδίου για την πώληση 43 λιμανιών σε 23 χώρες. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται και τα Balboa και Cristóbal, τα οποία προβλέπεται να περάσουν σε κοινοπραξία υπό την BlackRock και τη ναυτιλιακή εταιρεία της οικογένειας του Τζιανλουίτζι Απόντε, MSC.