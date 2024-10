Οι IDF σκότωσαν διοικητή της Χεζμπολάχ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε σήμερα ότι είναι σε εξέλιξη «συζητήσεις» για ενδεχόμενα ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, μετά την επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του ισραηλινού εδάφους, την Τρίτη.

Στην ερώτηση «Συμφωνείτε με πλήγματα του Ισραήλ στις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν;» ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Αυτό το θέμα το συζητάμε. Πιστεύω ότι θα ήταν λίγο…» χωρίς να ολοκληρώσει τη φράση του.

Αμέσως μετά τη δήλωση του Μπάιντεν, η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε απότομα.

Λίγο μετά τις 19:00, το αμερικανικό αργό έφτασε τα 73,29 δολάρια το βαρέλι (+4,56%) ενώ το Brent της Βόρειας Θάλασσας καταγράφει αύξηση 4,3%, φτάνοντας τα 77,10 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 4% την Πέμπτη, όντας σε τροχιά για τρίτη συνεχόμενη κερδοφόρα συνεδρίαση, καθώς η αγορά προετοιμάζεται για τα αντίποινα του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο έχει σημειώσει αύξηση περίπου 7% αυτή την εβδομάδα.

Τα σχόλια του Μπάιντεν ήταν ο καταλύτης που οδήγησε τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα, δήλωσε ο Ντάνιελ Γκάλι, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής για τα εμπορεύματα στην TD Securities. «Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή βρίσκονται πιθανόν στα υψηλότερα επίπεδά τους από τον πόλεμο του Κόλπου», δήλωσε ο Γκάλι στο CNBC.

Ο Μπάιντεν ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν αναμένει άμεση δράση από το Ισραήλ.

Ερωτηθείς αν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προβεί σε αντίποινα κατά του Ιράν, ο Μπάιντεν τόνισε «Πρώτα απ' όλα, δεν “επιτρέπουμε” στο Ισραήλ, συμβουλεύουμε το Ισραήλ. Και δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα σήμερα».

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε την Τετάρτη ότι δεν θα υποστηρίξει μια ενδεχόμενη επίθεση του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Στο μεταξύ, ένας διοικητής πεδίου της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σε πρόσφατη αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο εν μέσω χερσαίων επιχειρήσεων της ταξιαρχίας πεζικού Γκολάνι, ανακοίνωσαν οι IDF.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα νέα πλάνα με στρατιώτες της ταξιαρχίας να επιχειρούν στο νότιο Λίβανο, υπό την 36η Μεραρχία.

Σε κοινή επιχείρηση με την ισραηλινή αεροπορία, ο στρατός αναφέρει ότι χτυπήθηκε ένα κτίριο στο νότιο Λίβανο στην περιοχή όπου επιχειρούσαν οι στρατιώτες.

