Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, συνέκρινε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αδόλφο Χίτλερ σε ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου, προειδοποιώντας ότι οι φιλοδοξίες του ηγέτη του Κρεμλίνου δεν θα σταματήσουν στην Ουκρανία.

«Όπως ακριβώς το Σουδητικό τόξο δεν ήταν αρκετό το 1938, έτσι και ο Πούτιν δεν θα σταματήσει», δήλωσε ο Μερτς, αναφερόμενος σε τμήμα της Τσεχοσλοβακίας που οι Σύμμαχοι παραχώρησαν στον ναζιστή ηγέτη μέσω συμφωνίας. Ο Χίτλερ συνέχισε στη συνέχεια την επέκτασή του στην Ευρώπη.

«Αν πέσει η Ουκρανία, δεν θα σταματήσει εκεί», είπε ο Μερτς, αναφερόμενος στον Πούτιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Γερμανοί, Βρετανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι συναντώνται αυτό το Σαββατοκύριακο για να συζητήσουν προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα γίνει δεκτός από τον Μερτς στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων με τη στήριξη των ΗΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας. Σύμφωνα με μία από τις προτάσεις που συζητούνται, η περιοχή του Ντονμπάς θα μετατραπεί σε ζώνη ελεύθερου εμπορίου όπου αμερικανικές εταιρείες θα μπορούν να δραστηριοποιούνται ελεύθερα.

Ο Μερτς μίλησε σε κομματικό συνέδριο της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης Βαυαρίας, η οποία βρίσκεται σε στενή πολιτική συμμαχία με το δικό του κόμμα, τους Χριστιανοδημοκράτες.