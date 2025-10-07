Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί φέρεται να έχει ζητήσει τη σύνταξη μελέτης για τις επιπτώσεις που θα είχε μια ενδεχόμενη αναστολή της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης - της μεταρρύθμισης που το 2023 είχε προκαλέσει μαζικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία.

Σύμφωνα με το BFMTV, το οποίο επιβεβαίωσε σχετικό δημοσίευμα της Le Parisien, ο Λεκορνί είχε ζητήσει τη μελέτη πριν από δύο εβδομάδες, δηλαδή πριν από την παραίτησή του από το αξίωμα του πρωθυπουργού.

Το αίτημά του αφορούσε την εκτίμηση των συνεπειών που θα είχε για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μια πιθανή αναστολή της εφαρμογής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Να σημειωθεί ότι η τότε πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν, η οποία είχε δεχθεί ισχυρές πιέσεις λόγω των ογκωδών διαδηλώσεων και της ευρείας κοινωνικής δυσαρέσκειας, είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της αναστολής της μεταρρύθμισης.