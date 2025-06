Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά κάλυψε το ένα τρίτο των ΗΠΑ

Περίπου το ένα τρίτο των ΗΠΑ κάλυψε την Τετάρτη (04/06) ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται σε τρεις επαρχίες του Καναδά. Αυτό ανακοίνωσαν μετεωρολόγοι, ωστόσο ο αντίκτυπος είναι μικρός στην ποιότητα του αέρα με εξαίρεση τη Νέα Αγγλία και τμήματα της πολιτείας της Νέας Υόρκης και των μεσοδυτικών πολιτειών.

Η ομίχλη, που προκάλεσε επικίνδυνα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Μινεσότα την Τρίτη (03/06), εκτείνεται από την Ντακότα μέσω της κοιλάδας του Οχάιο, έως τις βορειανατολικές πολιτείες και νότια στην Τζόρτζια, σύμφωνα με το Κέντρο προβλέψεων της αμερικανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Κόλετζ Παρκ, στο Μέριλαντ. Ήταν ιδιαιτέρως πυκνή στη Νέα Υόρκη και τη Νέα Αγγλία.

«Μεγάλο μέρος του καπνού αιωρείται στην ανώτερη ατμόσφαιρα, επομένως σε πολλές περιοχές δεν έχουν προκύψει προβλήματα ποιότητας του αέρα», εξήγησε ο Μαρκ Τσέναρντ, μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ. «Όμως καταγράφονται προβλήματα στη Νέα Υόρκη και το Κονέτικατ όπου είναι παχύτερος και εντοπίζεται στην κατώτερη ατμόσφαιρα».

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μαίνονται στον Καναδά από τις αρχές Μαΐου. Περισσότερες από 212 ενεργές εστίες έκαιγαν στη χώρα την Τρίτη (03/06) το απόγευμα, οι μισές εκ των οποίων ανεξέλεγκτα, σύμφωνα με το καναδικό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών. Μέχρι στιγμής, έχουν καεί 20 εκατομμύρια στρέμματα.

Lots of smoke on satellite in Canada as dozens of wildfires burn out of control, particularly in Alberta where pyrocumulus clouds can be seen. Around 17,000 people are under evacuations in Manitoba and a 30 day provincial emergency has been declared in Saskatchewan pic.twitter.com/i9IQHCeeKU