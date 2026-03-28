Oι IDF αναφέρουν ότι έπληξαν στο Ιράν συγκρότημα παραγωγής όπλων για το Πολεμικό Ναυτικό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στο Ιράν την έδρα του βιομηχανικού συγκροτήματος όπου παράγονται όπλα για το Πολεμικό Ναυτικό, όπως και άλλες εγκαταστάσεις στις οποίες κατασκευάζονται συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Τη χθεσινή νύχτα, περίπου 50 ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη διεξήγαγαν πλήγματα μεγάλης κλίμακας που είχαν στόχο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», εκ των οποίων η έδρα του βιομηχανικού συγκροτήματος του Πολεμικού Nαυτικού και "εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή διαφόρων οπλικών συστημάτων και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας», σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού.

Πάνω από 250 πυραύλους κατά του Ισραήλ εκτόξευσε η Χεζμπολάχ

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εκτόξευσε πάνω από 250 πυραύλους προς το Ισραήλ σήμερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 250 πυραύλους από τον Λίβανο προς το Ισραήλ την τελευταία ημέρα, σύμφωνα με τις IDF.

Ωστόσο, ο στρατός αναφέρει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυραύλων στόχευαν στρατεύματα που επιχειρούσαν στο νότιο Λίβανο, με μόνο 23 βλήματα να διασχίζουν τα σύνορα προς το Ισραήλ.