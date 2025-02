«Ο επιτιθέμενος είναι η Ρωσία» - Αντιδράσεις ηγετών μετά τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

«Ένας είναι ο επιτιθέμενος, η Ρωσία» και ένας ο «λαός που δέχεται επίθεση, ο ουκρανικός λαός» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αντιδρώντας στην επεισοδιακή συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε «σεβασμό για εκείνους που πολεμούν από την αρχή».

«Υπάρχει ένας επιτιθέμενος που είναι η Ρωσία, υπάρχει ένας λαός που δέχεται επίθεση, ο ουκρανικός λαός», είπε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους στο Πόρτο (Πορτογαλία), όπου τελείωνε επίσημη επίσκεψη. «Πιστεύω ότι είχαμε όλοι δίκιο να βοηθήσουμε την Ουκρανία και να επιβάλουμε κυρώσεις στη Ρωσία πριν από τρία χρόνια και να συνεχίσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στον Ζελένσκι και στον ουκρανικό λαό ότι «δεν είναι μόνοι», σε ανάρτηση που έκανε λίγο μετά την ιστορική επεισοδιακή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

«Αγαπητέ Ζελένσκι, αγαπητοί Ουκρανοί φίλοι, δεν είστε μόνοι», έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ στην πλατφόρμα X λίγα λεπτά μετά την αποχώρηση του Ζελένσκι από τον Λευκό Οίκο.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η Ισπανία στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, με ανάρτησή του στην πλαρφόρμα X, μετά τη σύγκρουση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της ουκρανικής Βουλής εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη σφοδρή σύγκρουσή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει δίκιο. Ειρήνη χωρίς εγγυήσεις δεν είναι δυνατή», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντενίς Σμίχαλ με ανάρτηση στο X.

President @ZelenskyyUa is right. Peace without guarantees is not possible. Cease-fire without guarantees is the way to russian occupation of the all European continent.#підтримуюПрезидента