Ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσινγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια Τραμπ

Η ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον παρενέβη διπλωματικά, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενο ατόπημα σε δημόσια τοποθέτηση της πρώτης κυρίας των Ηνωμένες Πολιτείες, Μελάνια Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το STAR, η Μελάνια Τραμπ επρόκειτο να απευθυνθεί, στο πλαίσιο διεθνούς εκδήλωσης με συμμετοχή εκπροσώπων από 45 χώρες, στη σύζυγο του πρωθυπουργού της Βόρεια Μακεδονία, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, χρησιμοποιώντας τη διατύπωση «καλωσορίζουμε τη Μακεδονία».

Ωστόσο, ο Έλληνας πρέσβης στην αμερικανική πρωτεύουσα, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ενημερώθηκε εγκαίρως και προχώρησε στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες, προκειμένου να διορθωθεί η αναφορά.

Κατά τις ίδιες πηγές, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ αναφέρθηκε τελικά στη γειτονική χώρα με τη συνταγματική της ονομασία, λέγοντας «χαιρετίζω τη Βόρεια Μακεδονία».