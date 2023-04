Ο ηγέτης μιας διαδικτυακής ομάδας στην οποία διέρρευσαν απόρρητα έγγραφα της αμερικανικής κυβέρνησης είναι άνδρας της Εθνοφρουράς της Αεροπορίας, ανέφεραν την Πέμπτη οι New York Times, επικαλούμενοι συνεντεύξεις και έγγραφα που εξέτασαν.

Ο Τζάκ Τεξέιρα, 21 ετών, είναι μέλος της πτέρυγας πληροφοριών της Αεροπορικής Εθνοφρουράς της Μασαχουσέτης, σύμφωνα με την εφημερίδα, και είναι ο διαχειριστής της διαδικτυακής ομάδας με την ονομασία Thug Shaker Central, στην οποία περίπου 30 άτομα - κυρίως νεαροί άνδρες και έφηβοι - μοιράζονταν την αγάπη τους για τα όπλα, τα ρατσιστικά μιμίδια και τα παιχνίδια.

