Ντμίτριεφ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα λήξει μέχρι του χρόνου

Ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, δήλωσε σε μια επενδυτική διάσκεψη στη Σαουδική Αραβία ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει εντός ενός έτους από τώρα.

Ο Ντμίτριεφ μίλησε μετά τις συναντήσεις του με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ στις ΗΠΑ το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς η επίσκεψή του πραγματοποιήθηκε μετά την ανακοίνωση της αναβολής της συνάντησης κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.

«Είμαστε σίγουροι ότι βρισκόμαστε στο δρόμο προς την ειρήνη και ως ειρηνοποιοί πρέπει να το κάνουμε πραγματικότητα», δήλωσε ο Ντμίτριεφ, που είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, στο Ριάντ.

Ερωτηθείς αν η ειρήνη στην Ουκρανία είναι εφικτή εντός ενός έτους, ο Ντμίτριεφ απάντησε: «Πιστεύω ότι ναι».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ, ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε μια «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο.

Ο Ντμίτριεφ εξήρε τη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας ως των κορυφαίων κατόχων φυσικών πόρων στον κόσμο και δήλωσε ότι μια τέτοια συνεργασία θα κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή.

«Αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι επικεντρώνονται στον περιφερειακό σύγκρουση που υπάρχει γύρω από τη Ρωσία, αλλά δεν θέλουμε να εξελιχθεί σε μεγαλύτερο σύγκρουση. Και για αυτό πρέπει να κάνουμε καλύτερα από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, όχι χειρότερα», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.